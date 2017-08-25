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16:09 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд взыскал с нижегородского автосалона стоимость неисправного четырехлетнего автомобиля

Балахнинский городской суд расторг договор купли-продажи неисправного автомобиля марки Hyundai Santa Fe, проданного в 2013 году и обязал выплатить его стоимость покупателю. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 25 августа 2017 года.

Источник: AP 2017

Судом было установлено, что в сентябре 2013 года нижегородец приобрел в ООО «Галс» автомобиль Hyundai Santa Fe за 1,339 млн рублей. При эксплуатации автомобиля был выявлен ряд неисправностей, которые были устранены ответчиком в рамках гарантийного обслуживания.

«Между тем, покупатель автомобиля неоднократно обращался к ответчику по поводу вибрации и неустойчивости работы холодного двигателя, которые не были ответчиком устранены. За последний год эксплуатации автомобиль находился в ремонте более 50 дней», — говорится в сообщении.

Балахнинский суд, помимо взыскания с автосалона стоимости автомобиля, оштрафовал ООО «Галс» на 15 тысяч рублей, а также обязал выплатить покупателю пять тысяч рублей компенсации морального ущерба.

«Суд обязал покупателя вернуть ООО “Галс” указанный автомобиль», — пояснила пресс-служба.

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