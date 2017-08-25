В Казани не будут строить станцию метро «Азинская»
В ГИСУ объявили, что опубликованная исполкомом информация о продлении первой линии казанского метрополитена ошибочна. Данная станция не будет построена в Казани.
В ГИСУ объявили, что опубликованная исполкомом информация о продлении первой линии казанского метрополитена ошибочна. Данная станция не будет построена в Казани.
Как рассказал главный специалист отдела строительства подземных транспортных сооружений ГИСУ РТ Андрей Давыденко, была опубликована устаревшая информация.
Таком образом «Дубравная» станет конечной станцией первой линии метро. Она будет пересадочной и должна быть сдана к 30 декабря 2017 года. Также с концепцией развития метрополитена, разработанной ГУП «Татинвестгражданпроект», предусмотрено строительство второй линии Казанского метрополитена. Вторая линия метро соединит 5 районов города: Приволжский, Советский,
— На сегодняшний день в полном объеме выполнены
Напомним, что неделю назад в сборнике электронных документов мэрии появилась информация, что первую линию казанского метрополитена продлят до станции метро «Азинская».
— Для улучшения транспортного обслуживания района предусмотрено продление 1-й линии метрополитена по улице Юлиуса Фучика до станции «Азинская», размещаемой в районе пересечения улиц Юлиуса Фучика и Вознесенский Тракт, — отмечается в сообщении, — гласил документ.