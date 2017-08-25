В Казани не будут строить станцию метро «Азинская»

Как рассказал главный специалист отдела строительства подземных транспортных сооружений ГИСУ РТ Андрей Давыденко, была опубликована устаревшая информация.

Таком образом «Дубравная» станет конечной станцией первой линии метро. Она будет пересадочной и должна быть сдана к 30 декабря 2017 года. Также с концепцией развития метрополитена, разработанной ГУП «Татинвестгражданпроект», предусмотрено строительство второй линии Казанского метрополитена. Вторая линия метро соединит 5 районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский и пройдет под улице Юиуса Фучика — Академика Сахарова — Космонавтов (Советская площадь) — Компрессорная — Футбольный стадион — Маршала Чуйкова — Волгоградская — Восстания.

— На сегодняшний день в полном объеме выполнены инженерно-геологические изыскания по первому участку второй линии метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова», также ведется разработка проекта планировки и межевания территории и стадии «проектная документация» по данному объекту, — пояснил Андрей Давыденко. — Строительная длина первого участка второй линии метрополитена Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова» составит 5,37 км.

Напомним, что неделю назад в сборнике электронных документов мэрии появилась информация, что первую линию казанского метрополитена продлят до станции метро «Азинская».