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16:07 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани не будут строить станцию метро «Азинская»

В ГИСУ объявили, что опубликованная исполкомом информация о продлении первой линии казанского метрополитена ошибочна. Данная станция не будет построена в Казани.

Как рассказал главный специалист отдела строительства подземных транспортных сооружений ГИСУ РТ Андрей Давыденко, была опубликована устаревшая информация.

Таком образом «Дубравная» станет конечной станцией первой линии метро. Она будет пересадочной и должна быть сдана к 30 декабря 2017 года. Также с концепцией развития метрополитена, разработанной ГУП «Татинвестгражданпроект», предусмотрено строительство второй линии Казанского метрополитена. Вторая линия метро соединит 5 районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский и пройдет под улице Юиуса Фучика — Академика Сахарова — Космонавтов (Советская площадь) — Компрессорная — Футбольный стадион — Маршала Чуйкова — Волгоградская — Восстания.

 — На сегодняшний день в полном объеме выполнены инженерно-геологические изыскания по первому участку второй линии метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова», также ведется разработка проекта планировки и межевания территории и стадии «проектная документация» по данному объекту, — пояснил Андрей Давыденко. — Строительная длина первого участка второй линии метрополитена Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова» составит 5,37 км.

Напомним, что неделю назад в сборнике электронных документов мэрии появилась информация, что первую линию казанского метрополитена продлят до станции метро «Азинская».

 — Для улучшения транспортного обслуживания района предусмотрено продление 1-й линии метрополитена по улице Юлиуса Фучика до станции «Азинская», размещаемой в районе пересечения улиц Юлиуса Фучика и Вознесенский Тракт, — отмечается в сообщении, — гласил документ.

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