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16:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев оценил волгоградские яблоки

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев прибыл в Волгоградскую область днем 25 августа.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», политик осмотрел местное предприятие в Городищенском районе, занимающееся выпуском фруктовых соков, пюре и не только. Во время рабочего визита он попробовал яблоки сорта «Курский Золотой». Политику понравились фрукты, он высоко оценил их вкус и урожайность. Отметим, что данный сорт выращивается предприятием специально для изготовления детского питания.

Отметим, что политик намерен провести в регионе совещание, посвященное развитию садоводства и питомниководства в России.

Добавим, в регион с рабочим визитом также прибыл глава МЧС России Владимир Пучков.

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