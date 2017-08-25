Министр сельского хозяйства Александр Ткачев оценил волгоградские яблоки
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев прибыл в Волгоградскую область днем 25 августа.
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев прибыл в Волгоградскую область днем 25 августа.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», политик осмотрел местное предприятие в Городищенском районе, занимающееся выпуском фруктовых соков, пюре и не только. Во время рабочего визита он попробовал яблоки сорта «Курский Золотой». Политику понравились фрукты, он высоко оценил их вкус и урожайность. Отметим, что данный сорт выращивается предприятием специально для изготовления детского питания.
Отметим, что политик намерен провести в регионе совещание, посвященное развитию садоводства и питомниководства в России.
Добавим, в регион с рабочим визитом также прибыл глава МЧС России Владимир Пучков.