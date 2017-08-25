Министр сельского хозяйства Александр Ткачев оценил волгоградские яблоки

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», политик осмотрел местное предприятие в Городищенском районе, занимающееся выпуском фруктовых соков, пюре и не только. Во время рабочего визита он попробовал яблоки сорта «Курский Золотой». Политику понравились фрукты, он высоко оценил их вкус и урожайность. Отметим, что данный сорт выращивается предприятием специально для изготовления детского питания.