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18:58 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ядерный вопрос: как белорусская АЭС перессорила Восточную Европу

Латвия и Литва поссорились из-за Белоруссии. Латвии выгоден позитивный диалог с белорусами, а Литва опасается белорусской АЭС и добивается частичной энергетической блокады восточного соседа. И это далеко не единственная проблемная АЭС в регионе.

Источник: Русская служба Би-би-си

Латвия и Литва поссорились из-за Белоруссии. Латвии выгоден позитивный диалог с белорусами, а Литва опасается белорусской АЭС и добивается частичной энергетической блокады восточного соседа. И это далеко не единственная проблемная АЭС в регионе.

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Эта история началась около 20 лет назад, когда балтийские страны еще только вели переговоры о вступлении в Европейский союз. К каждой из них Европа выдвигала особые требования. Литва, например, должна была закрыть Игналинскую атомную электростанцию.

«Это было нашим обязательством перед вступлением в ЕС — не только закрыть ее, но и остановить работу, разобрать реактор. А обязательством со стороны ее было участие в финансировании этого процесса», — говорит Русской службе Би-би-си вице-министр энергетики Литвы Симонас Сатунас.

Комсомольская стройка.

Жителям литовского Висагинаса — города-спутника АЭС — не всегда приятно вспоминать, что они тогда чувствовали.

«Обида, боль. Людям, по большому счету, работать больше негде, потому что весь город строился под эту АЭС. А потом ее взяли и закрыли, — рассказывает Русской службе Би-би-си житель Висагинаса Сергей, который все еще работает на Игналинской АЭС. — В этом городе больше не на что надеяться. Город умирает».

Сергей и многие другие работники Игналины буквально выросли на этой станции. Их родители, а иногда — и они сами, приехали на «комсомольскую стройку» еще в 70-х.

Сначала жили с подселением: на две семьи по четыре человека давали одну комнату с двумя кроватями и большим матрасом для детей. Потом расселили по отдельным комнатам, а потом выдали квартиры — и начиналась новая жизнь.

Для большинства она начиналась в Висагинасе, городе энергетиков. В центре — старый кинотеатр и гранит с контуром Литвы, рядом — счетчик Гейгера, напротив — фонтан в форме одуванчика, вокруг — советские многоэтажки. Прохожих немного, а вся жизнь сконцентрирована у местного магазина.

«Вот тут дом, где я жил, а рядом был кинотеатр. По вечерам, когда заканчивался последний сеанс, народ шел так, что их прям слышно было. А теперь ничего этого нет. Многие уехали еще в 90-е», — рассказывает Артур, житель Висагинаса и бывший сотрудник Игналинской АЭС.

Вымирающий город.

После распада СССР, а потом и постепенного закрытия станции, население сократилось почти вдвое: из 36 тысяч человек осталось 23 тысячи. Квартиры, о которых мечтали жители коммуналок 35 лет назад, сегодня стоят пустыми или продаются за несколько тысяч евро. Но для местных это вполне серьезные суммы.

«На Игналине платят по 800 — 900 евро на руки, а в городе все сидят на минималке. Если человек зарабатывает 700 евро, то он считает, что это очень хорошо», — говорит Сергей.

Низкий уровень доходов — не единственная боль жителей Висагинаса. Проблема еще и в том, что зарплату им платят за то, чтобы разрушать все то, что 40 лет назад строили их родители.

«Гитлер Литву так не разрушил, как мы — станцию», — к таким словам многолетних работников АЭС тут относятся с пониманием. Ни своего будущего, ни будущего своих детей многие из них в Литве уже не видят.

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«Те, что постарше, думают, как бы дожить до пенсии. А вся молодежь думает, как бы отсюда уехать куда-нибудь, где больше перспектив и больше заработка. Хотя бы в Вильнюс, где есть жизнь, есть стройки. Я планирую уехать на дальнобой в Германию или Норвегию», — продолжает Сергей.

Этого еще никто не делал.

Проблем добавляет еще и неопределенность: никто из сотрудников АЭС не знает, сколько лет у него будет работа. Первый реактор был остановлен в 2004 году, второй — в 2009.

Но для того, чтобы полностью закрыть станцию, понадобится как минимум 21 год. Сроки менялись и раньше, не исключено, что они передвинутся снова. Дело в уникальности проекта: реакторы типа РБМК еще никто в мире не разбирал.

«Мощность реакторов гораздо больше, чем при аналогичных проектах в других странах. Уникальность проекта заключается еще и в том, что такой тип реакторов использовался только в СССР. Реакторы такого типа еще никто не разбирал. Технологически это что-то новое», — говорит вице-министр энергетики Литвы Симонас Сатунас.

В то же время Европа понимала, что потянуть такой проект своими силами Литва не сможет. Сейчас национальное правительство оплачивает менее 12% — и это предел.

Поэтому европейские государства согласились оказать литовцам финансовую помощь. Однако сроки оказания этой помощи ограничены 2020 годом. Что будет дальше — непонятно.

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«Мы бы сами не справились — это очень большие средства. Обязательства есть со стороны Евросоюза. Мы надеемся, что все это будет соблюдаться. Но мы знаем, что вызовы большие. Сейчас напряженная ситуация, исходя из бюджета», — говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

Зеленая лужайка.

Если финансирование остановится или уменьшится, проект закрытия АЭС окажется под угрозой, более двух тысяч рабочих мест — под вопросом, а безопасность региона как минимум может вызвать некоторые опасения.

Сейчас сравнительно безопасными можно назвать только некоторые зоны АЭС.

К примеру, все желающие — включая журналистов — могут прогуляться по поверхности первого реактора, внутри которого еще недавно находилось ядерное топливо. Трогать тут ничего нельзя, включая выданную обувь. Выдают, кстати, не только обувь, но и одежду с каской. Поверх обуви — бахилы. На штатив для камеры — тоже бахилы. В турбинном зале добавляется респиратор.

При позитивном сценарии к 2038 году тут появится так называемая зеленая лужайка — то есть территория станет полностью безопасной. Но даже если Европа продлит финансирование закрытия станции, то вопрос о захоронении отработанного ядерного топлива (ОЯТ) все еще остается открытым.

Сейчас часть ОЯТ уже находится во временных контейнерах на территории АЭС. Срок эксплуатации этих контейнеров — 50 лет. Что делать с ним дальше, никто толком не знает. Кто оплатит это хранение, тоже непонятно.

Понятно только то, что и этот проект Литва вряд ли сможет оплатить сама. По словам вице-министра энергетики Литвы Симонаса Сатунаса, размер необходимого финансирования пока неизвестен.

Общая головная боль.

Вторая проблема, связанная с закрытием Игналины, — энергетический голод.

Во время эксплуатации литовская АЭС покрывала национальное потребление электричества более чем на 60%. Она же обеспечивала недостающее электричество в Латвии. После закрытия Игналины обе страны столкнулись с проблемой дефицита электроэнергии и были вынуждены закупать ее у соседей.

Латвия покупает у России и Белоруссии около 10% электроэнергии и не собирается отказываться от этой практики. Литовцы, в свою очередь, импортируют около 70% электроэнергии. Но они предпочитают работать со скандинавскими странами. А вот белорусскую электроэнергию Литва призывает блокировать на всех уровнях.

На этом фоне между соседями назревает конфликт. Литву не устраивает тот факт, что Белоруссия строит АЭС в 50 километрах от Вильнюса. Литовцы считают этот объект крайне небезопасным. Официальный Вильнюс на законодательном уровне закрепил за Островецкой АЭС статус угрозы национальной безопасности и отправил в Белоруссию уже пять нот в связи с различными инцидентами на строительной площадке.

«Претензий много, — говорит Русской службе Би-би-си глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. — Надо было изучить воздействие на окружающую среду, надо было консультироваться с соседями — то есть, с нами. И надо упомянуть, что эта электростанция — российский проект. Я бы не исключил возможности, что он имеет не экономический, а политический и геополитический характер и цель — приостановить нашу синхронизацию с Европой».

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Но для того, чтобы позиция имела вес, ее должны поддержать соседи. «Это не только наша головная боль, но и региональная — потому что очень чувствительный объект, — продолжает Линас Линкявичюс. — Политическое понимание (со стороны Латвии) есть, но таких решений, как приняли мы, или заявлений, как сделала Польша, пока нет».

Безопасность или транзит?

Латвия, в свою очередь, не видит причин для беспокойства и никого блокировать не собирается. И даже не уверена, что Литва юридически имеет основания это сделать.

«Вне зависимости от того, где находится АЭС, если она соблюдает все технические требования безопасности, то нет причин не покупать [электроэнергию]. В нашем распоряжении информации [о несоблюдении требований безопасности] нет. Мы живем в правовой среде, входим в ВТО. Не так просто взять и запретить торговлю», — говорит Ольга Богданова, директор департамента рынка энергетики и инфраструктуры министерства экономики Латвии.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в одном из своих интервью сказал, что позиция Латвии может быть связана с ее желанием получить белорусский транзит. В Латвии признают: транзит нужен, а отношения с Белоруссией действительно портить никто не хочет.

«Экономическая конкуренция в регионе была всегда. Транзит — в наших интересах, как и в интересах Литвы. Мы ведем бизнес с соседними странами. А Белоруссия работает над тем, чтобы привлечь грузопоток из Китая. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы использовалась в том числе и наша инфраструктура», — говорит Илгварс Клява, глава дирекции двусторонних отношений с третьими странами МИД Латвии.

Несмотря на политику.

А пока политики решают геополитические проблемы, жители умирающего Висагинаса едут работать на строительство Островецкой АЭС в Белоруссию, несмотря на все опасения местных политиков.

Возвращаются с позитивными впечатлениями.

«Я в принципе хотел туда в эксплуатацию пойти. На постоянное место. Новый, красивый город строится. Тот микрорайон, что я видел, достаточно компактный: дома, дома, дома, в середине — школа со стадионом, садик, магазинчик», — рассказывает Александр — житель Висагинаса, который провел несколько лет на строительстве АЭС в белорусском Островце.

В Висагинас он вернулся, когда тут родилась дочь. А вот увезти семью в Белоруссию уже не получается. «Белоруссия — это самый живой остаток Советского Союза. В некоторых вопросах пробиться очень тяжело. Там такое отношение, что Советский союз вспомнить надо».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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