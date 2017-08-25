Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Российский актер сбежал в Украину став солдатом-добровольцем
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Обвиняемым в убийствах животных девушкам в РФ дали реальные сроки
Маленькая московская квартира, которая кажется большой
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
«Пусть Россия ее растерзает»: морпех США возмущен Украиной
Муж Глаголевой комментирует смерть любимой жены
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
17:03 (мск), источник: Калининград.Ru

Движение по трассе Советск — Славск закроют до октября

Движение по трассе регионального значения Советск — Славск закроют на месяц. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Источник: Калининград.Ru

Ограничение проезда связано с обеспечение безопасности на период проведения ремонтных работ. Для автомобилей дорога Советск — Славск будет закрыта с 8:00 28 августа до 22:00 5 октября.

В Госавтоинспекции рекомендуют водителям заранее продумывать свой маршрут с учётом изменения транспортной схемы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Мэрия изымает пять участков для реконструкции аллеи Смелых в Калининграде
Падение автобуса на Кубани: что известно на данный момент
Опубликован список погибших при падении автобуса в море
В Чечне убили депутата республиканского парламента
МВД предложило новые сроки оформления загранпаспорта
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы
Клиентов Ted Travel начали выселять из турецких отелей
Съемки фильма Серебренникова о Цое будут заморожены
Спорт
Деньги решают всё: что нужно знать о бое Мейвезер — Макгрегор Считаные часы остались до поединка столетия, в котором сойдутся боксёр Флойд Мейвезер и боец ММА Конор Макгрегор
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Петербург застраивают квартирами-студиями
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь