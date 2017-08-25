Движение по трассе Советск — Славск закроют до октября
Движение по трассе регионального значения Советск — Славск закроют на месяц. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Движение по трассе регионального значения Советск — Славск закроют на месяц. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Ограничение проезда связано с обеспечение безопасности на период проведения ремонтных работ. Для автомобилей дорога Советск — Славск будет закрыта с 8:00 28 августа до 22:00 5 октября.
В Госавтоинспекции рекомендуют водителям заранее продумывать свой маршрут с учётом изменения транспортной схемы.