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17:27 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Ремонт аварийного дома на проспекте Ленина закончат к концу года

Ремонтные работы идут по графику.

Ремонтные работы в аварийном доме по проспекту Ленина № 19 закончатся в гонце года. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Трещины в доме № 19 по проспекту Ленина начали образовываться несколько лет назад. Жители сообщили об этом в домоуправляющую компанию. Обслуживающая организация обратилась в администрацию Ленинского района и Нижнего Новгорода. Дом был признан аварийным и подлежащим капитальному ремонту в 2015 году. В нем 78 квартир. После разработки проекта подрядная организация ООО «Нижегородстройподряд» приступила к ремонту в июне 2017 года. Все работы по контракту должны быть завершены до конца декабря этого года.

Капитальный ремонт здания начался в июне. Сейчас здесь работают сразу две подрядные организации: одна занимается строительными работами, вторая — специализированная — укреплением фундамента и грунта под ним.

На данный момент идет укрепление несущих способностей грунта: по периметру, снаружи и внутри дома, установлено около 400 инъекторов, по которым в пустоты под фундамент дома закачивается специальный раствор, уплотняющий почву. Все работы идут в графике.

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