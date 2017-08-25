Ремонт аварийного дома на проспекте Ленина закончат к концу года

Трещины в доме № 19 по проспекту Ленина начали образовываться несколько лет назад. Жители сообщили об этом в домоуправляющую компанию. Обслуживающая организация обратилась в администрацию Ленинского района и Нижнего Новгорода. Дом был признан аварийным и подлежащим капитальному ремонту в 2015 году. В нем 78 квартир. После разработки проекта подрядная организация ООО «Нижегородстройподряд» приступила к ремонту в июне 2017 года. Все работы по контракту должны быть завершены до конца декабря этого года.