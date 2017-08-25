Каждая вторая АЗС в Молдове ворует топливо у автомобилистов

Источник: Noi.md

Специалисты Агентства по защите прав потребителей и журналисты провели расследование схем мошенничества на автозаправочных станциях страны. Их выводы оказались неутешительными — на большинстве АЗС во время контрольной закупки топлива в баке не хватало бензина.

Индустрия обмана автомобилистов оказалась поставленной на поток. Инспекторы и журналисты объехали АЗС в Кишиневе и окрестностях. На каждой заправке делалась контрольная закупка топлива на 10 литров. При проверке выяснялось, что каждая вторая АЗС не долила примерно по 100 граммов бензина. С учетом автомобильного трафика владельцы АЗС с каждой станции кладут в карман десятки тысяч леев ежемесячно.