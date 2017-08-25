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20:51 (мск), источник: Noi.md

Каждая вторая АЗС в Молдове ворует топливо у автомобилистов

Расследования показали, что практически каждая вторая АЗС в Молдове не доливает оплаченное топливо.

Источник: Noi.md

Специалисты Агентства по защите прав потребителей и журналисты провели расследование схем мошенничества на автозаправочных станциях страны. Их выводы оказались неутешительными — на большинстве АЗС во время контрольной закупки топлива в баке не хватало бензина.

Индустрия обмана автомобилистов оказалась поставленной на поток. Инспекторы и журналисты объехали АЗС в Кишиневе и окрестностях. На каждой заправке делалась контрольная закупка топлива на 10 литров. При проверке выяснялось, что каждая вторая АЗС не долила примерно по 100 граммов бензина. С учетом автомобильного трафика владельцы АЗС с каждой станции кладут в карман десятки тысяч леев ежемесячно.

— Около 90 станций в Молдове оснащены специальной системой дистанционного управления подачи топлива с колонки. Она помогает оператору на каждые 10 литров не залить до 800 граммов топлива. Фокус состоит в том, что если водитель что-то заподозрит, то оператор даст команду и недостающее топливо дольют в бак, — рассказал журналистам на условиях анонимности один из сотрудников АЗС.

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