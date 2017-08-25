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20:53 (мск), источник: Sputnik.md

Экономист: доллар стал политической валютой, поэтому и падает

В ноябре 2016 года, сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Америке, началось перманентное падение курса доллара, который продолжается и сейчас. За это время курс доллара в Молдове упал на 2,5 лея.

ЦБ: $ 59.1476   +0.01 € 69.6995   -0.04 ММВБ: $ 58.6400   -0.52 € 69.6800   -0.15
Источник: Sputnik.md

Объясняя такое поведение «американца» в эфире радиостудии Sputnik Молдова, экономист Влад Нани отметил, что доллар утратил привязку к реальному сектору американской экономики, став политической валютой.

«Не надо забывать, что доллар изначально был валютой, основанной на золотом запасе, чем он сегодня не является. Сегодня доллар обеспечен чисто политической силой Соединенных Штатов Америки и спекуляций на фондовых рынках. Сегодня доллар — политическая валюта, а не валюта реального сектора экономики. Проявляется потеря позиций Америки в мире, и, видимо, за счет этого и происходит падение доллара», — сказал экономист.

Поэтому, считает он, нельзя говорить, что падение курса доллара означает укрепление молдавского лея.

«Мы не можем мерить нашу экономику падением доллара. Для нас важнее, когда мы покупаем ресурсы в долларах, потому что они для нас могут быть дешевле. Но на реальный сектор нашей экономики это никак не влияет. Это чисто политические игры Соединенных штатов на мировом рынке, это игры на фондовых биржах, это внутренние экономические дела США и ЕС», — резюмировал эксперт.

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