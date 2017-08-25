Экономист: доллар стал политической валютой, поэтому и падает

Источник: Sputnik.md

Объясняя такое поведение «американца» в эфире радиостудии Sputnik Молдова, экономист Влад Нани отметил, что доллар утратил привязку к реальному сектору американской экономики, став политической валютой.

«Не надо забывать, что доллар изначально был валютой, основанной на золотом запасе, чем он сегодня не является. Сегодня доллар обеспечен чисто политической силой Соединенных Штатов Америки и спекуляций на фондовых рынках. Сегодня доллар — политическая валюта, а не валюта реального сектора экономики. Проявляется потеря позиций Америки в мире, и, видимо, за счет этого и происходит падение доллара», — сказал экономист.

Поэтому, считает он, нельзя говорить, что падение курса доллара означает укрепление молдавского лея.