Тарифы на ЖКУ проиндексируют в Беларуси с 1 сентября

Источник: БЕЛТА

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проиндексируют субсидируемые государством цены на природный и сжиженный газ, тарифы на электрическую энергию и тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 августа 2017 года № 641, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Совета Министров.

Документ вступает в силу с 1 сентября. Таким образом, с начала месяца цены для населения на газ природный и сжиженный, тарифы на электрическую и тепловую энергию увеличиваются. Тарифы вырастут на 8%.

Тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения составит Br16,9259 за 1 Гкал.

Тариф за кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит Br0,0983, летом 1 кубометр газа будет стоить Br0,3081.

При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит Br0,3081 за кубометр газа независимо от сезона.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена за 1 кубометр газа составит Br2,44 с одного проживающего в месяц. Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составит Br7,05 за кубометр. Кубометр газа в квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, будет стоить Br3,98.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, но нет приборов индивидуального учета расхода газа, в отопительный период придется платить Br0,4874 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, в летний период — Br0,1827.

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить Br1,7579, в летний период — Br0,8216. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 кубометр также будет стоить Br0,8216.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена за 1 кубометр сжиженного газа составит Br2,44 с одного проживающего в месяц. При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения кубометр сжиженного газа будет стоить Br6,95, при наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — Br3,26.

Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит Br5,7713 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, летом — Br0,8216.

Цена 1 кг газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления составит Br0,5835 руб. Таким образом, баллон будет стоить Br12,25.

Тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, оборудованных электрическими плитами, составит Br0,1094 за 1 кВт.ч. Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — Br0,0764 за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — Br0,2189.