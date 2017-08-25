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21:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на неделю перекроют улицу Кольцевая

Автолюбителей просят заранее выбирать пути объезда.

Источник: РИА "Новости"

В Уфе с 08.00 часов 25 августа до 24.00 часов 1 сентября 2017 года будет перекрыто движение по улице Кольцевая на перекрестке с улицей Ульяновых, в районе Орджоникидзевского районного суда. Перекрытие дороги связано с капитальным ремонтом теплотрассы ТМ-1, который будут проводить уфимские коммунальщики.

В мэрии обещают, что после окончания ремонта на проезжей части полностью восстановят асфальт и проведут благоустройство территории. Окончание ремонта дороги запланировано на 3 сентября.

Администрация Уфы просит автолюбителей заранее планировать маршрут движения и искать пути объезда.

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