В Уфе на неделю перекроют улицу Кольцевая

В Уфе с 08.00 часов 25 августа до 24.00 часов 1 сентября 2017 года будет перекрыто движение по улице Кольцевая на перекрестке с улицей Ульяновых, в районе Орджоникидзевского районного суда. Перекрытие дороги связано с капитальным ремонтом теплотрассы ТМ-1, который будут проводить уфимские коммунальщики.