В Уфе на неделю перекроют улицу Кольцевая
Автолюбителей просят заранее выбирать пути объезда.
Автолюбителей просят заранее выбирать пути объезда.
В Уфе с 08.00 часов 25 августа до 24.00 часов 1 сентября 2017 года будет перекрыто движение по улице Кольцевая на перекрестке с улицей Ульяновых, в районе Орджоникидзевского районного суда. Перекрытие дороги связано с капитальным ремонтом теплотрассы ТМ-1, который будут проводить уфимские коммунальщики.
В мэрии обещают, что после окончания ремонта на проезжей части полностью восстановят асфальт и проведут благоустройство территории. Окончание ремонта дороги запланировано на 3 сентября.
Администрация Уфы просит автолюбителей заранее планировать маршрут движения и искать пути объезда.