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23:09 (мск), источник: Ведомости

Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме

Во Вьетнаме наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, связанная с лихорадкой Денге, сообщили в Ростуризме.

Источник: РИА "Новости"

С начала 2017 г. в стране зарегистрировано 80 500 случаев заболеваний лихорадкой Денге, из них 24 закончились летальным исходом, говорится в сообщении ведомства. Наибольшее число заболевших отмечено в городах Ханой, Хошимине и Дананге.

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Ростуризм рекомендует российским туристам учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, использовать индивидуальные средства защиты (оконные противомоскитные сетки, пологи, одежда с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты). Ведомство призывает туроператоров информировать своих клиентов о ситуации с лихорадкой Денге.

Лихорадка Денге — вирусная инфекция, передающаяся с укусами москитов.

Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.

Основными переносчиками лихорадки Денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Денис Сергеев.
Что-то подозрительная активность эпидемий по тем местам где россияне отдыхают. Может новые амеровские лаборатории на Украине выдали первую продукцию.
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