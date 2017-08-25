Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме

С начала 2017 г. в стране зарегистрировано 80 500 случаев заболеваний лихорадкой Денге, из них 24 закончились летальным исходом, говорится в сообщении ведомства. Наибольшее число заболевших отмечено в городах Ханой, Хошимине и Дананге.