В Елабуге завершается капремонт жилых домов

(Елабуга, 26 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Капитальный ремонт в жилом фонде Елабуги подходит к финишной прямой. На сегодня работы завершены на 95 процентов. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ исполкома города.

В этом году в программу вошли 32 дома. В них заменили крыши, велась работа на фасадах домов, а также замена сетей электроснабжения и отопления. Всего 9 видов работ. Объем финансирования программы в этом году составляет 123 млн руб., из них 60 процентов — это деньги собственников.