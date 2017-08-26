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08:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Елабуге завершается капремонт жилых домов

В этом году в программе капремонта в Елабуге участвуют 32 дома.

(Елабуга, 26 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Капитальный ремонт в жилом фонде Елабуги подходит к финишной прямой. На сегодня работы завершены на 95 процентов. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ исполкома города.

В этом году в программу вошли 32 дома. В них заменили крыши, велась работа на фасадах домов, а также замена сетей электроснабжения и отопления. Всего 9 видов работ. Объем финансирования программы в этом году составляет 123 млн руб., из них 60 процентов — это деньги собственников.

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