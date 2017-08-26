В Астане и Алматы не строят частные дома по Нурлы жер
Возведение частных домов в рамках «Нурлы жер» вполне логично, так как индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) занимает значительную долю в общем объеме ежегодного ввода жилья.
Возведение частных домов в рамках «Нурлы жер» вполне логично, так как индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) занимает значительную долю в общем объеме ежегодного ввода жилья.
В 2015 году из 8,9 млн кв. м введенного в эксплуатацию жилья доля частных домов составила 4,4 млн кв м. За 11 месяцев 2016 года из 9 млн кв. м на долю ИЖС приходится 5 млн кв. м. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в
«Строительство домов начато в Актюбинской области. Там планируется построить 194 дома в микрорайоне
В Атырауской области началось строительство 80 жилых домов в массиве «Талгайран».
В Алматинской области планируют построить до конца текущего года
В Жамбылской области запланировано строительство 922 индивидуальных жилых домов в 15-м микрорайоне.
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В Костанайской области уже завершается строительство первых домов.
«Важно отметить, что города Алматы и Астана не участвуют в данном направлении», — отметили в ЖССБК.
Стоимость строительства жилья для частных домов по «Нурлы жер» не должна превышать 120 тыс. тенге за квадрат без учета стоимости
Очередники, то есть те, кто зарегистрировался в акиматах для получения земельного участка, могут получить кредит в ЖССБК для покупки земли с домом в рамках «Нурлы жер» по сниженным ставкам. Для того, чтобы ставка по займу для конечного заемщика не превышала 5% годовых, государство предоставляет ему субсидию до 7% от общей ставки кредитования по предварительным и промежуточным жилищным займам в рамках направления «Повышение доступности ипотечного кредитования». Субсидия действует не больше 5 лет, спустя это время госпомощь по кредиту прекращается.
«Для данных целей ЖССБК привлекает заемные средства на рынке. Условия привлечения заемных средств и кредитования заемщиков по данному направлению программы определяются внутренними документами ЖССБК», — пояснили в банке.
Поскольку по строительству ИЖС в «Нурлы жер» участвуют акиматы, то они составляют списки очередников с указанием параметров домов и передают их в ЖССБК. Затем банк оценивает платежеспособность заемщика. При положительном ответе банка акиматы организовывают строительство домов. После оформления сделок