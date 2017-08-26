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07:01 (мск), источник: Kapital.kz

Казахстанцы боятся идти в предприниматели

Нестабильная ситуация в экономике давит на рост предпринимательской активности в Казахстане — по итогам 2 квартала текущего года численность самостоятельно занятых в РК сократилась на 0,9% (или на 19,9 тыс. человек) по сравнению с уровнем в 2 квартале 2016 года. С начала года число таких граждан уменьшилось на 0,1%. Такие данные приводит finprom.kz.

Источник: Kapital.kz

Казахстанцы уходят в наем, численность наемных работников за это же период выросла на 1,2%, или на 76 тыс. человек.

Тем не менее, в этом году темп сокращения числа казахстанцев, работающих на себя, значительно слабее, чем это было в прошлом году — за 2016 год самостоятельно занятых людей в РК стало меньше на 5,5%, или на 124,7 тыс. человек.

В предпринимательской среде остаются самые надежные — продуктивно самостоятельно занятых казахстанцев за год стало на 0,3%, или на 5,5 тыс. человек меньше.

В результате качество экономически активных жителей РК, работающих на себя, улучшается. В настоящий момент порядка 86,4% всех самостоятельно занятых в стране получают доход (выше прожиточного минимума). В начале 2013 года эта доля составляла всего 58,3%.

У городских предпринимателей уровень эффективности выше, чем на селе — 87,1% против 85,9%. Однако, сельские самостоятельно занятые казахстанцы довольно сильно продвинулись за последние 4 года — в 2013 году всего 52,7% в их численности являлись продуктивно занятыми.

Для повышения уровня продуктивности деятельности самозанятых в Казахстане с этого года стартует Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. По данным, озвученным на последнем заседании правительства, на 1 августа текущего года за участием в программе обратились 276,2 тыс. человек, 90% из них включены в состав участников.

Реализация указанной программы предусматривается по 3 направлениям:

— бесплатное профессиональное и техническое образование. Фокус будет направлен на выпускников школ, не прошедших ЕНТ и не поступивших в учебные заведения;
— развитие массового предпринимательства: выдача микрокредитов и обучение предпринимательским навыкам;
— развитие рынка труда, и т. ч. содействие в обеспечении занятости безработных и самостоятельно занятых, а также мобильность трудовых ресурсов.

За последний год численность продуктивно самостоятельно занятых в РК выросла в 8 регионах из 16. Наиболее активно растет продуктивная самостоятельная занятость в Алматинской области — по сравнению с 2 кварталом 2016 года число таких граждан выросло на 35,7 тыс. человек, или на 19,9%. Также увеличивается число эффективных предпринимателей в Актюбинской области — прирост на 9,6 тыс. человек, или на 18,4%; и в ВКО — на 9,1 тыс. человек, или на 5,4%.

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