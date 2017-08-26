Казахстанцы боятся идти в предприниматели

Источник: Kapital.kz

Казахстанцы уходят в наем, численность наемных работников за это же период выросла на 1,2%, или на 76 тыс. человек.

Тем не менее, в этом году темп сокращения числа казахстанцев, работающих на себя, значительно слабее, чем это было в прошлом году — за 2016 год самостоятельно занятых людей в РК стало меньше на 5,5%, или на 124,7 тыс. человек.

В предпринимательской среде остаются самые надежные — продуктивно самостоятельно занятых казахстанцев за год стало на 0,3%, или на 5,5 тыс. человек меньше.

В результате качество экономически активных жителей РК, работающих на себя, улучшается. В настоящий момент порядка 86,4% всех самостоятельно занятых в стране получают доход (выше прожиточного минимума). В начале 2013 года эта доля составляла всего 58,3%.

У городских предпринимателей уровень эффективности выше, чем на селе — 87,1% против 85,9%. Однако, сельские самостоятельно занятые казахстанцы довольно сильно продвинулись за последние 4 года — в 2013 году всего 52,7% в их численности являлись продуктивно занятыми.

Для повышения уровня продуктивности деятельности самозанятых в Казахстане с этого года стартует Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. По данным, озвученным на последнем заседании правительства, на 1 августа текущего года за участием в программе обратились 276,2 тыс. человек, 90% из них включены в состав участников.

Реализация указанной программы предусматривается по 3 направлениям:

— бесплатное профессиональное и техническое образование. Фокус будет направлен на выпускников школ, не прошедших ЕНТ и не поступивших в учебные заведения;

— развитие массового предпринимательства: выдача микрокредитов и обучение предпринимательским навыкам;

— развитие рынка труда, и т. ч. содействие в обеспечении занятости безработных и самостоятельно занятых, а также мобильность трудовых ресурсов.