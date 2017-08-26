Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Глава Крыма: покоя коллегам теперь не дам, вот вчера всех поймал
Тест: что вы знаете о кирпиче?
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Перехитрили — Кравчук о получении Крыма Украиной в 1991 году
СМИ: Сябитова показала фото в "вульгарной" позе
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10Землетрясение на юго-западе Китая
08:17 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Что стоит за повышением с 1 сентября тарифной ставки 1-го разряда

С 1 сентября тарифная ставка 1-го разряда для оплаты труда работников бюджетных и иных организаций, получающих субсидии, повышена до 33 рублей. Или на 6,5%. Прогресс, как может показаться, небольшой. Но он — индикатор серьезных изменений в экономике.

Эта ставка — базовая величина, от которой идет отсчет при начислении зарплаты для работников различных разрядов. Такие разряды определены в Единой тарифной сетке для каждой профессии и квалификации. Поэтому нынешнее повышение затронет интересы многих. Во-первых, по данным Белстата, среднесписочная численность работников нашей бюджетной сферы — более 859 тыс. человек. Во-вторых, от тарифной ставки 1-го разряда напрямую зависят размеры стипендий в высших и средних специальных учебных заведениях. А также в магистратурах, докторантурах и аспирантурах. Вырастут и размеры социальных стипендий.

Обычно вопрос повышения ставки рассматривается исходя из возможностей страны. И обеспечивает минимальный гарантированный доход работникам.

На один существенный момент обращает внимание председатель Совета молодых ученых НАНБ Андрей Иванец:

— Учитывая рост ВВП по итогам первого полугодия, можно смело заключить, что предстоящий рост тарифной ставки — экономически обоснованный шаг. То есть это не просто подтверждение социальной направленности нашего государства и его стремления обеспечить социальную защиту своим гражданам. Это одновременно и очередное следствие реального роста экономических показателей в нашей стране. Как, кстати, и рост реальных зарплат.

До ввода новой тарифной ставки осталось меньше недели. Республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам и руководителям бюджетных организаций поручено обеспечить соответствующий зарплатный перерасчет. В последний раз тарифная ставка первого разряда повышалась с 1 января нынешнего года — до 31 рубля.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
КНДР пригрозила атаковать американскую военную базу в Тихом океане
Северная Корея осуществила запуск нескольких ракет
Поиски на месте падения автобуса на Кубани возобновлены
Украина готовит иск в ВТО против России из-за сельхозпродукции
Мадуро прокомментировал новые санкции США против Венесуэлы
Ураган «Харви» обрушился на США со скоростью 215 км/ч
Минобороны РФ рассекретило документы о Сталинградской битве
Власти Китая запретили создавать совместные предприятия с КНДР
Спорт
Слуцкий переоделся — и победил. «Халл» разгромил «Болтон» «Тигры» прервали серию из трех поражений подряд уверенной победой над аутсайдером первенства Англии
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
За и против: вагонка в интерьере
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
В Москве участились попытки рейдерского захвата паркингов
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь