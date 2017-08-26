Что стоит за повышением с 1 сентября тарифной ставки 1-го разряда

Эта ставка — базовая величина, от которой идет отсчет при начислении зарплаты для работников различных разрядов. Такие разряды определены в Единой тарифной сетке для каждой профессии и квалификации. Поэтому нынешнее повышение затронет интересы многих. Во-первых, по данным Белстата, среднесписочная численность работников нашей бюджетной сферы — более 859 тыс. человек. Во-вторых, от тарифной ставки 1-го разряда напрямую зависят размеры стипендий в высших и средних специальных учебных заведениях. А также в магистратурах, докторантурах и аспирантурах. Вырастут и размеры социальных стипендий.

Обычно вопрос повышения ставки рассматривается исходя из возможностей страны. И обеспечивает минимальный гарантированный доход работникам.

На один существенный момент обращает внимание председатель Совета молодых ученых НАНБ Андрей Иванец:

— Учитывая рост ВВП по итогам первого полугодия, можно смело заключить, что предстоящий рост тарифной ставки — экономически обоснованный шаг. То есть это не просто подтверждение социальной направленности нашего государства и его стремления обеспечить социальную защиту своим гражданам. Это одновременно и очередное следствие реального роста экономических показателей в нашей стране. Как, кстати, и рост реальных зарплат.