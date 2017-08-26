Незаконно построенную трехэтажку снесли на улице Комсомольской в Иркутске
Дом был возведен без разрешения и с нарушениями строительных норм.
Дом был возведен без разрешения и с нарушениями строительных норм.
Мэрия Иркутска организовала снос трехэтажного жилого дома на улице Комсомольской. Объект был построен незаконно: без разрешения и с нарушениями строительных норм и правил. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Трехэтажный дом возвели в обход всех норм и правил. Разрешение на строительство никто не давал. Здесь можно строить индивидуальные жилые дома. В данном случае предполагаем, что это будет многоквартирный жилой дом. Застройщик, поступая недобросовестно в обход требованию закона, данную жилую постройку разделил на квартиры и в дальнейшем осуществлял их реализацию физическим лицам», — говорит заместитель начальника управления судебной защиты КУМИ Иркутска Владимир Григорьев.
Мэрия обращалась в суд с заявлением о сносе объекта, в 2015 году в удовлетворении иска было отказано, однако решение суда было обжаловано, иск мэрии удовлетворили. Собственник отказывался добровольно выполнять судебное решение, поэтому демонтаж здания организовывала администрация, сообщает «АС Байкал ТВ».
За уклонение от исполнения решения суда владелица здания будет оштрафована, она также возместит расходы на снос. А это больше 400 тысяч рублей.