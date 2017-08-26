Незаконно построенную трехэтажку снесли на улице Комсомольской в Иркутске

Мэрия Иркутска организовала снос трехэтажного жилого дома на улице Комсомольской. Объект был построен незаконно: без разрешения и с нарушениями строительных норм и правил. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Трехэтажный дом возвели в обход всех норм и правил. Разрешение на строительство никто не давал. Здесь можно строить индивидуальные жилые дома. В данном случае предполагаем, что это будет многоквартирный жилой дом. Застройщик, поступая недобросовестно в обход требованию закона, данную жилую постройку разделил на квартиры и в дальнейшем осуществлял их реализацию физическим лицам», — говорит заместитель начальника управления судебной защиты КУМИ Иркутска Владимир Григорьев.

Мэрия обращалась в суд с заявлением о сносе объекта, в 2015 году в удовлетворении иска было отказано, однако решение суда было обжаловано, иск мэрии удовлетворили. Собственник отказывался добровольно выполнять судебное решение, поэтому демонтаж здания организовывала администрация, сообщает «АС Байкал ТВ».