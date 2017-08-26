В собственности крымчан около 350 тысяч автомобилей. Пора платить транспортный налог

По предварительным данным, почти 270 тысяч жителей республики являются собственниками около 350 тысяч единиц транспортных средств, — говорится в сообщении.

Из этих тысяч — 610 — элитные авто. И их владельцам, уплачивая транспортный налог, придется раскошелиться на 7 млн рублей. Это более 11 тысяч рублей в среднем на каждую единицу техники. Всего же владельцам транспортных средств в Крыму предстоит выплатить 400 млн. рублей транспортного налога.

Интересно, что кроме авто- и мототранспорта у крымчан почти 2,5 тысячи единиц водной техники, из которых 77 яхт и иных парусно-моторных судов, а также 25 воздушных судов — в основном дельтапланов.