Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США посягнули на Крым в День Независимости Украины
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Михалков прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Перехитрили — Кравчук о получении Крыма Украиной в 1991 году
СМИ: Сябитова показала фото в "вульгарной" позе
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
1070 годовщина независимости Индии
09:56 (мск), источник: КрымPress

В собственности крымчан около 350 тысяч автомобилей. Пора платить транспортный налог

Около 350 тысяч автомобилей находится в собственности крымчан. Об этом сообщает пресс-служба управления ФНС по РК.

По предварительным данным, почти 270 тысяч жителей республики являются собственниками около 350 тысяч единиц транспортных средств, — говорится в сообщении.

Из этих тысяч — 610 — элитные авто. И их владельцам, уплачивая транспортный налог, придется раскошелиться на 7 млн рублей. Это более 11 тысяч рублей в среднем на каждую единицу техники. Всего же владельцам транспортных средств в Крыму предстоит выплатить 400 млн. рублей транспортного налога.

Интересно, что кроме авто- и мототранспорта у крымчан почти 2,5 тысячи единиц водной техники, из которых 77 яхт и иных парусно-моторных судов, а также 25 воздушных судов — в основном дельтапланов.

В ФНС добавили, что в этом году Республика Крым вошла в число первых 15 регионов страны, где оперативно сформирована база плательщиков транспортного налога. Как и в прошлом году, уведомления на уплату налога рассылаются центром обработки данных, расположенном в Волгограде, поэтому на конвертах стоит штемпель этого города. Крайний срок уплаты транспортного налога — 1 декабря.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Движение «Доброволец»: новый проект работает
Северная Корея осуществила запуск нескольких ракет
Поиски на месте падения автобуса на Кубани возобновлены
Украина готовит иск в ВТО против России из-за сельхозпродукции
Мадуро прокомментировал новые санкции США против Венесуэлы
Ураган «Харви» обрушился на США со скоростью 215 км/ч
Названа сумма гонорара Мэйуэзера за бой с Макгрегором
Власти Китая запретили создавать совместные предприятия с КНДР
Спорт
Слуцкий переоделся — и победил. «Халл» разгромил «Болтон» «Тигры» прервали серию из трех поражений подряд уверенной победой над аутсайдером первенства Англии
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Петербург застраивают квартирами-студиями
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь