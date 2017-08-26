В собственности крымчан около 350 тысяч автомобилей. Пора платить транспортный налог
Около 350 тысяч автомобилей находится в собственности крымчан. Об этом сообщает
Около 350 тысяч автомобилей находится в собственности крымчан. Об этом сообщает
По предварительным данным, почти 270 тысяч жителей республики являются собственниками около 350 тысяч единиц транспортных средств, — говорится в сообщении.
Из этих тысяч — 610 — элитные авто. И их владельцам, уплачивая транспортный налог, придется раскошелиться на 7 млн рублей. Это более 11 тысяч рублей в среднем на каждую единицу техники. Всего же владельцам транспортных средств в Крыму предстоит выплатить 400 млн. рублей транспортного налога.
Интересно, что кроме авто- и мототранспорта у крымчан почти 2,5 тысячи единиц водной техники, из которых 77 яхт и иных
В ФНС добавили, что в этом году Республика Крым вошла в число первых 15 регионов страны, где оперативно сформирована база плательщиков транспортного налога. Как и в прошлом году, уведомления на уплату налога рассылаются центром обработки данных, расположенном в Волгограде, поэтому на конвертах стоит штемпель этого города. Крайний срок уплаты транспортного налога — 1 декабря.