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09:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде до 28 августа перекрыли улицу Землячки

Ограничение движения транспорта связано с реконструкцией тепломагистрали.

Источник: РИА "Новости"

Автомобилистам запретили проезд по улице Землячки в границах от съезда Третьей Продольной до проспекта Жукова до 20:00 28 августа в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, объехать перекрытый участок дороги можно по Третьей Продольной и улице Землячки.

Добавим, что ограничение движения связано с реконструкцией участка трубопровода, проходящего прямо под проезжей частью улицы Землячки. Теплотрасса, расположенная около жилого дома № 34, является одним из ключевых объектов инженерной инфраструктуры района. Она обеспечивает теплоснабжением 32 многоквартирных дома. За 40 лет сети пришли в критическое состояние. После окончания реконструкции коммунальщики полностью восстановят асфальтобетонное покрытие.

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