В Волгограде до 28 августа перекрыли улицу Землячки

Источник: РИА "Новости"

Автомобилистам запретили проезд по улице Землячки в границах от съезда Третьей Продольной до проспекта Жукова до 20:00 28 августа в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, объехать перекрытый участок дороги можно по Третьей Продольной и улице Землячки.