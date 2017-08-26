В Волгограде до 28 августа перекрыли улицу Землячки
Ограничение движения транспорта связано с реконструкцией тепломагистрали.
Ограничение движения транспорта связано с реконструкцией тепломагистрали.
Автомобилистам запретили проезд по улице Землячки в границах от съезда Третьей Продольной до проспекта Жукова до 20:00 28 августа в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, объехать перекрытый участок дороги можно по Третьей Продольной и улице Землячки.
Добавим, что ограничение движения связано с реконструкцией участка трубопровода, проходящего прямо под проезжей частью улицы Землячки. Теплотрасса, расположенная около жилого дома № 34, является одним из ключевых объектов инженерной инфраструктуры района. Она обеспечивает теплоснабжением 32 многоквартирных дома. За 40 лет сети пришли в критическое состояние. После окончания реконструкции коммунальщики полностью восстановят асфальтобетонное покрытие.