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12:16 (мск), источник: Sputniknews.kz

Прогноз курса тенге к доллару на 28 августа — 1 сентября

На уходящей неделе курс тенге установился в сравнительно узком валютном коридоре 331−333 тенге за доллар. Благодаря сопутствующим внешним и внутренним макроэкономическим факторам не последовало ослабления нацвалюты.

ЦБ: $ 59.1476   +0.01 € 69.6995   -0.04 ММВБ: $ 58.5800   -0.58 € 69.8775   +0.04
Источник: Sputniknews.kz

Основными благоприятными факторами для формирования курса валюты стали рост биржевых котировок по нефти. Так, в среднем котировки нефти с 50,60 доллара увеличились до 51,5 долларов за баррель Brent или на 1%.

Поддержке роста стоимости нефти оказали обнародованные статистические данные о существенном сокращении товарных запасов нефти и нефтепродуктов в США, но в тоже время рост добычи нефти на 22 тысячи баррелей является сдерживающим фактором для последующего роста.

Основываясь на росте стоимости нефти, следовало полагать, что должно последовать укрепление курса тенге, но после существенного ослабления доллара США в предыдущие недели и на фоне ожидания информации по дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) последовала коррекция в сторону укрепления.

Также в американском городе Джексон-Хоул прошло значимое событие в мире финансов — ежегодный экономический симпозиум, по итогам которого выступили главы ФРС и ЕЦБ. Инвесторы ожидали от от главы ФРС Джанет Йеллен услышать намеки по дальнейшему ужесточению монетарной политики, однако этого не последовало, кроме этого она высказалась в поддержку той линии, которая еще была выстроена ФРС при предыдущем президенте США Бараке Обаме.

Учитывая сложившиеся обстоятельства на мировых валютных и сырьевых рынках на предстоящей неделе, на формирование курса тенге будут влиять следующие факторы:

по данным обнародованным 25 августа американской нефтесервисной компанией Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в США сократилось на четыре единицы. Существенное сокращение количества нефтяных буровых установок происходит вторую неделю подряд, что является положительным фактором для дальнейшего роста стоимости нефти. Кроме того, в пользу поддержки нефтяных котировок выступает мощный тропический шторм «Харви», который затронет нефтедобывающие штаты США; «голубинная» риторика главы ФРС Джанет Йеллен в отношении монетарной политики и муссируемые в СМИ слухи о высокой вероятности не продления полномочий Йеллен на пост главы ФРС на следующий срок будет играть не в пользу укрепления доллара США; ослабление курса российского рубля на 1% будет позитивным фактором для формирования курса тенге.

Учитывая вышеуказанные положительные факторы, биржевой курс тенге с 28 августа по 1 сентября ожидается в пределах 329−332 тенге за доллар США с большей вероятностью укрепления.

При этом стоимость нефтяных котировок ожидается в пределах 52−53 долларов за баррель Brent.

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 Прогноз курса тенге к доллару на 28 августа – 1 сентября
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