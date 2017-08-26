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11:32 (мск), источник: Ежедневник.by

Правительство подняло цены на газ, отопление и электрическую энергию

Накануне отопительного периода правительство Беларуси приняло решение поднять цены на газ, тепловую и электрическую энергию.

Источник: Ежедневник.by

Согласно Постановлению Совета министров № 641 проиндексированы субсидируемые государством цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения.

Согласно документу, тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения составитт16,9259 рубля за 1 Гкал.

Тариф за кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит 0,0983 рубля, летом 1 кубометр газа будет стоить 0,3081 рубля.

При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,3081 рублей за кубометр газа независимо от сезона.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена за 1 кубометр газа составит 2,44 рубля с одного проживающего в месяц. Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составит 7,05 рублей за кубометр. Кубометр газа в квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, будет стоить 3,98 рубля.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, но нет приборов индивидуального учета расхода газа, в отопительный период придется платить 0,4874 рубля за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, в летний период — 0,1827 рубля.

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить 1,7579 рубля, в летний период — 0,8216 рубля. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 кубометр также будет стоить 0,8216 рубля.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена за 1 кубометр сжиженного газа составит 2,44 рубля с одного проживающего в месяц. При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения кубометр сжиженного газа будет стоить 6,95 рублей, при наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 3,26 рубля.

Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит 5,7713 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, летом — 0,8216.

Цена 1 кг газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления составит 0,5835 рубля. Таким образом, баллон будет стоить 12,25 рублей.

Тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, оборудованных электрическими плитами, составит 0,1094 рубля за 1 кВт.ч. Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — 0,0764 рубля за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — Br0,2189.

Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,09 за 1 кВт.ч, в остальное время суток — 0,1674 рубля.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2017 года.

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