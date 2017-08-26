ЦБ расширит перечень инсайдерской информации
Банк России планирует включить в перечень инсайдерской информации для участников рынка решение по ключевой ставке и введении регулятором временной администрации в банки.
Банк России планирует включить в перечень инсайдерской информации для участников рынка решение по ключевой ставке и введении регулятором временной администрации в банки.
В тексте соответствующего проекта указания ЦБ говорится, что расширение списка инсайдерской информации позволит снизить риск неправомерного использования информации, способной повлиять на стоимость финансовых инструментов и курс валют.
Новый документ объединит действующие сейчас указания ЦБ и приказ Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР, была упразднена в сентябре 2013 года, полномочия переданы в ЦБ. — «Ъ»).
В июле в Госдуму поступили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Эти поправки предусматривают, что граждане, компании и должностные лица, уличенные в неправомерном использовании инсайдерской информации, смогут получать освобождение от административной ответственности в случае заключения соглашения с Банком России.