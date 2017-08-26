ЦБ расширит перечень инсайдерской информации

Источник: Reuters

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В тексте соответствующего проекта указания ЦБ говорится, что расширение списка инсайдерской информации позволит снизить риск неправомерного использования информации, способной повлиять на стоимость финансовых инструментов и курс валют.

Новый документ объединит действующие сейчас указания ЦБ и приказ Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР, была упразднена в сентябре 2013 года, полномочия переданы в ЦБ. — «Ъ»).