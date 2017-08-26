Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзон уличил Пугачеву во лжи
"Черный август": оценена вероятность дефолта в России
Режиссер Вырыпаев призвал коллег не пожимать Путину руку
Тест: что вы знаете о кирпиче?
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
На Украине представили новейший боевой танк – СМИ
Танцы в бикини: откровенные кадры Собчак - СМИ
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
1070 годовщина независимости Индии
13:07 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ЦБ расширит перечень инсайдерской информации

Банк России планирует включить в перечень инсайдерской информации для участников рынка решение по ключевой ставке и введении регулятором временной администрации в банки.

Источник: Reuters
Читайте также
Что ждет российскую валюту в этом году

В тексте соответствующего проекта указания ЦБ говорится, что расширение списка инсайдерской информации позволит снизить риск неправомерного использования информации, способной повлиять на стоимость финансовых инструментов и курс валют.

Новый документ объединит действующие сейчас указания ЦБ и приказ Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР, была упразднена в сентябре 2013 года, полномочия переданы в ЦБ. — «Ъ»).

В июле в Госдуму поступили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Эти поправки предусматривают, что граждане, компании и должностные лица, уличенные в неправомерном использовании инсайдерской информации, смогут получать освобождение от административной ответственности в случае заключения соглашения с Банком России.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В России изменилось отношение к старости, сексу и смерти
«Законы Вестероса — это законы нашего мира»
Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» прекращена
Найдено тело 18-го погибшего при падении автобуса на Кубани
Трамп пояснил, почему запретил трансгендерам служить в армии
В США спрогнозировали катастрофическое наводнение из-за урагана
Названа сумма гонорара Мэйуэзера за бой с Макгрегором
Власти Китая запретили создавать совместные предприятия с КНДР
Спорт
Афера века. Флойд не был в нокауте, Конор никого не побил Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор на двоих за последний год провели лишь один бой
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Московские новостройки подешевеют на 30%
Как можно оформить квартиру в «сталинке»: проект в Москве
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Не всех дольщиков признают обманутыми
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь