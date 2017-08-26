Эксплуатация стадиона «Нижний Новгород» после ЧМ-2018 будет стоить 400 млн рублей в год
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сообщил, что смена названия арены на спонсорское пока не запланировано.
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сообщил, что смена названия арены на спонсорское пока не запланировано.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Эксплуатация стадиона «Нижний Новгород» после чемпионата мира по футболу 2018 года будет стоить 400 млн рублей в год. Об этом журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
«По нашим оценкам, эксплуатация стадиона будет стоить порядка 400 млн рублей в год. Но мы все сделаем для того, чтобы он был самоокупаемым. Это возможно, если мы правильно распределим эксплуатацию и сдадим в аренду подтрибунные помещения, их всего 2100», — сказал Шанцев.
«Я был на нескольких стадионах — и открытых, и закрытых. У управляющих компаний, которые планируют загрузку своих объектов как минимум на три года вперед, все складывается. И даже появляется прибыль, чтобы поддерживать профессиональные и детские команды. Мы будем строить работу именно так, чтобы это не был объект, на котором мы бы только тратили», — добавил Шанцев.
Шанцев также сообщил, что смена названия арены на спонсорское пока не запланировано. «Пока мы не собираемся менять название. Если у управляющей компании будет хорошее предложение, мы его рассмотрим», — сказал губернатор.
Стадион «Нижний Новгород» строится на месте слияния Оки и Волги, рядом с историческим центром города. Вместимость арены — 45 тыс. мест, срок сдачи — декабрь 2017 года.