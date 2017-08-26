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13:41 (мск), источник: ТАСС

Эксплуатация стадиона «Нижний Новгород» после ЧМ-2018 будет стоить 400 млн рублей в год

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сообщил, что смена названия арены на спонсорское пока не запланировано.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Эксплуатация стадиона «Нижний Новгород» после чемпионата мира по футболу 2018 года будет стоить 400 млн рублей в год. Об этом журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

«По нашим оценкам, эксплуатация стадиона будет стоить порядка 400 млн рублей в год. Но мы все сделаем для того, чтобы он был самоокупаемым. Это возможно, если мы правильно распределим эксплуатацию и сдадим в аренду подтрибунные помещения, их всего 2100», — сказал Шанцев.

«Я был на нескольких стадионах — и открытых, и закрытых. У управляющих компаний, которые планируют загрузку своих объектов как минимум на три года вперед, все складывается. И даже появляется прибыль, чтобы поддерживать профессиональные и детские команды. Мы будем строить работу именно так, чтобы это не был объект, на котором мы бы только тратили», — добавил Шанцев.

Шанцев также сообщил, что смена названия арены на спонсорское пока не запланировано. «Пока мы не собираемся менять название. Если у управляющей компании будет хорошее предложение, мы его рассмотрим», — сказал губернатор.

Стадион «Нижний Новгород» строится на месте слияния Оки и Волги, рядом с историческим центром города. Вместимость арены — 45 тыс. мест, срок сдачи — декабрь 2017 года.

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