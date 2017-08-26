Международный парк IТ-стартапов планируют создать в Казахстане

Источник: Kazinform

«Хотел в первую очередь поздравить вас с замечательным событием — вы получили курсы, которые в будущем окажут влияние на вашу дальнейшую жизнь. Вы не только получили навыки, но и познакомились с ребятами. Хорошая правильная экосистема. Мы готовы в следующем году подумать, быть партнерами вашего проекта, я думаю, что все для этого будет сделано», — пообещал Абаев.

Министр подчеркнул, что возглавляемое им ведомство приложит все усилия для того, чтобы разработки молодых программистов начали приносить экономическую прибыль.

«Глава государства поставил перед нами большую амбициозную задачу — создать программу “Цифровой Казахстан”. В рамках этой программы мы планируем создать международный парк IТ-стартапов. Мы создадим все необходимые условия, чтобы ваши продукты начали приносить капитал. Это очень важно. 200 тыс долларов в минуту тратится на площадку “Amazon”, это означает, что проекты должны принести большие плоды», — сказал он.

Министр отметил, что всего нужно достигать постепенно, неизменно продвигаясь вперед, шаг за шагом.