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14:26 (мск), источник: Kazinform

Международный парк IТ-стартапов планируют создать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев выступил с поздравительной речью на ежегодном фестивале мобильных приложений nFactorial Incubator Demo Day 2017, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Хотел в первую очередь поздравить вас с замечательным событием — вы получили курсы, которые в будущем окажут влияние на вашу дальнейшую жизнь. Вы не только получили навыки, но и познакомились с ребятами. Хорошая правильная экосистема. Мы готовы в следующем году подумать, быть партнерами вашего проекта, я думаю, что все для этого будет сделано», — пообещал Абаев.

Министр подчеркнул, что возглавляемое им ведомство приложит все усилия для того, чтобы разработки молодых программистов начали приносить экономическую прибыль.

«Глава государства поставил перед нами большую амбициозную задачу — создать программу “Цифровой Казахстан”. В рамках этой программы мы планируем создать международный парк IТ-стартапов. Мы создадим все необходимые условия, чтобы ваши продукты начали приносить капитал. Это очень важно. 200 тыс долларов в минуту тратится на площадку “Amazon”, это означает, что проекты должны принести большие плоды», — сказал он.

Министр отметил, что всего нужно достигать постепенно, неизменно продвигаясь вперед, шаг за шагом.

Напомним, сегодня в Астане проходит ежегодный фестиваль мобильных приложений nFactorial Incubator Demo Day 2017, где Даурен Абаев входит в состав жюри. По итогам фестиваля лучшие казахстанские приложения будут запущены в App Store и Play Market.

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