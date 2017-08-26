В Алматы начнут строить общежития для молодежи

Источник: Kapital.kz

Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

«В городе насчитывается более 70 тыс. студентов, 30 тыс. молодых семей. Для решения социальных проблем, в том числе жилищных, мы начинаем новую масштабную кампанию по обеспечению молодежи доступным по цене арендным жильем. К примеру, комната в общежитии вместительностью до 4 человек обойдется от 25 тыс. до 50 тыс. тенге в месяц», — сказал заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов во время презентации проекта строительства социального жилья.

Разработчики проекта пояснили, что строить социальное временное жилье будут в рамках программы «Жас Отау» и «Дорожной карты поддержки молодежи 2017−2020 гг.». И предназначено оно будет исключительно для студентов, молодежи и семей не старше 35 лет.

Как отмечают инициаторы кампании, по условиям программы партнерами смогут выступить ВУЗы, строительные и коммунальные организации, имеющие в собственности свободные земельные участки и часть денежных средств, которые в совокупности составят 51% доли. Остальное финансирование строительства возьмет на себя в качестве поддержки СПК «Алматы».

При этом выделенные СПК деньги будут работать в проектах на револьверной основе, а по истечении 3−5 лет возвращенные средства СПК вновь направит на строительство.