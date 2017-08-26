Какой вид транспорта предпочитают граждане Молдовы?
В Молдове сохраняется бурный рост пассажирских авиаперевозок.
В Молдове сохраняется бурный рост пассажирских авиаперевозок.
Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами авиатранспорта, выросло в этом году более чем на 55%.
Так, по данным Национального бюро статистики, в
В то же время в стране продолжается спад пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Национальное бюро статистики пока не приводит данные по перевозкам пассажиров поездами за
По данным НБС, автобусами и микроавтобусами в Молдове в
Самая значительная доля пассажиров, перевезенных автобусами и микроавтобусами в первые семь месяцев 2017 г. пришлась на мун. Кишинев — 59,9%. Речным транспортом в