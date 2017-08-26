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15:43 (мск), источник: Noi.md

Какой вид транспорта предпочитают граждане Молдовы?

В Молдове сохраняется бурный рост пассажирских авиаперевозок.

Источник: Noi.md

Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами авиатранспорта, выросло в этом году более чем на 55%.

Так, по данным Национального бюро статистики, в январе-июле 2017 г. услугами воздушного транспорта в Молдове воспользовалось 921,8 тыс. человек, или на 55,1% больше, в сравнении с тем же периодом прошлого года, передает NOI.md.

В то же время в стране продолжается спад пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Национальное бюро статистики пока не приводит данные по перевозкам пассажиров поездами за январь-июль 2017 г., но сообщает, что в I полугодии 2017 г. железнодорожным транспортом в Молдове было перевезено 930,7 тыс. пассажиров, или на 23,3% меньше, чем за тот же период 2016 г.

По данным НБС, автобусами и микроавтобусами в Молдове в январе-июле 2017 г. перевезено около 57,4 млн. пассажиров, что на 2,2% меньше, чем за тот же период 2016 г.

Самая значительная доля пассажиров, перевезенных автобусами и микроавтобусами в первые семь месяцев 2017 г. пришлась на мун. Кишинев — 59,9%. Речным транспортом в январе-июле 2017 г. перевезено 62,4 тыс. пассажиров, что на 19,4% меньше показателей аналогичного периода 2016 г.

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