Первые пострадавшие от пожара в Ростове семьи переселились в маневренный фонд
Погорельцы могут жить в помещении из маневренного фонда до восстановления своего прежнего жилья или до получения сертификата на новую жилплощадь.
Погорельцы могут жить в помещении из маневренного фонда до восстановления своего прежнего жилья или до получения сертификата на новую жилплощадь.
«Окончательно подтвердили свое желание три семьи. Две из них уже заселены, третья — до сих пор не заехала. Остальные горожане в раздумьях. Это связано зачастую с тем, что жители привыкли жить и работать поблизости, и, исходя из этого, жилье маневренного фонда может не подходить им территориально», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с пострадавшими ростовчанами заключается договор сроком на год, однако жить в помещении из маневренного фонда они могут вплоть до восстановления своего прежнего жилья или до получения сертификата на новую жилплощадь.
Пожар в историческом центре
Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек, семь госпитализированы. В пунктах временного размещения на данный момент находятся 48 человек, в ближайшее время их переселят в гостиницы. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», СК — по статье «Халатность».