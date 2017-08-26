Социальные общежития построят для молодёжи в Алматы

Источник: Informburo.kz

В Алматы намерены приступить к массовому строительству общежитий для молодёжи. За возведение жилья отвечают местные власти и социально-предпринимательская корпорация «Алматы», сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы.

К строительству арендного жилья для молодых приступят в ближайшее время. Впрочем, рассчитывать на квадратные метры могут исключительно студенты, молодые семьи и люди не старше 35 лет.

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«В городе более 70 тысяч студентов и 30 тысяч молодых семей. Для решения социальных проблем, в том числе жилищных, мы начинаем новую масштабную кампанию по обеспечению молодёжи доступным арендным жильём», — заявил заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов во время презентации жилищного проекта.

Аренда комнаты в подобном общежитии в среднем будет стоить от 25 тысяч до 50 тысяч тенге в месяц, сообщили разработчики проекта. По условиям программы, в качестве партнёров проекта могут выступить вузы, строительные и коммунальные организации, имеющие в собственности свободные земельные участки и денежные средства, которые в совокупности составят 51% доли. Остальное финансирование возьмёт на себя СПК «Алматы». Компания планируют найти инвесторов до начала октября.

Проект реализуют в рамках программ «Жас отау» и «Дорожная карта поддержки молодёжи 2017−2020».

Казус с новым общежитием случился в начале этого года в Шымкенте. Красивое здание возвели за короткие сроки, но уже через несколько месяцев признали аварийным.

Еще ранее с собственным видением жилья для молодёжи выступил мажилисмен Азат Перуашев. Депутат предложил строить «коммуналки» без кухонь и туалетов для мигрирующей сельской молодёжи. Депутатский запрос Перуашева о включении строительства «коммуналок» в государственную программу «Нурлы жер» вызвал ажиотаж. Многие казахстанцы негативно отреагировали на предложение мажилисмена и бурно обсуждали его в социальных сетях.