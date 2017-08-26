Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
"Черный август": оценена вероятность дефолта в России
Глава Крыма: покоя коллегам теперь не дам, вот вчера всех поймал
За и против: вагонка в интерьере
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ поведали, почему украинцы возмущены парадом в Киеве
РФ уводит "республику нефти" из-под носа США – СМИ
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
18:17 (мск), источник: Informburo.kz

Социальные общежития построят для молодёжи в Алматы

Массовое строительство общежитий для студентов и молодых семей начнётся в южной столице. Стоимость аренды — от 25 до 50 тысяч тенге.

Источник: Informburo.kz

В Алматы намерены приступить к массовому строительству общежитий для молодёжи. За возведение жилья отвечают местные власти и социально-предпринимательская корпорация «Алматы», сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы.

К строительству арендного жилья для молодых приступят в ближайшее время. Впрочем, рассчитывать на квадратные метры могут исключительно студенты, молодые семьи и люди не старше 35 лет.

Читайте также
В Астане и Алматы не строят частные дома по Нурлы жер

«В городе более 70 тысяч студентов и 30 тысяч молодых семей. Для решения социальных проблем, в том числе жилищных, мы начинаем новую масштабную кампанию по обеспечению молодёжи доступным арендным жильём», — заявил заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов во время презентации жилищного проекта.

Аренда комнаты в подобном общежитии в среднем будет стоить от 25 тысяч до 50 тысяч тенге в месяц, сообщили разработчики проекта. По условиям программы, в качестве партнёров проекта могут выступить вузы, строительные и коммунальные организации, имеющие в собственности свободные земельные участки и денежные средства, которые в совокупности составят 51% доли. Остальное финансирование возьмёт на себя СПК «Алматы». Компания планируют найти инвесторов до начала октября.

Проект реализуют в рамках программ «Жас отау» и «Дорожная карта поддержки молодёжи 2017−2020».

Казус с новым общежитием случился в начале этого года в Шымкенте. Красивое здание возвели за короткие сроки, но уже через несколько месяцев признали аварийным.

Еще ранее с собственным видением жилья для молодёжи выступил мажилисмен Азат Перуашев. Депутат предложил строить «коммуналки» без кухонь и туалетов для мигрирующей сельской молодёжи. Депутатский запрос Перуашева о включении строительства «коммуналок» в государственную программу «Нурлы жер» вызвал ажиотаж. Многие казахстанцы негативно отреагировали на предложение мажилисмена и бурно обсуждали его в социальных сетях.

Правительство ответило на предложение Перуашева. «Общежития без отдельных санузлов и кухни не обеспечивают качество жизни человека для постоянного и длительного проживания», — говорилось в ответе премьер-министра Бакытжана Сагинтаева на запрос депутата.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
МИД сообщил о судьбе уволенных из представительств США россиян
Глава МИД Германии предупредил об угрозе «холодной войны 2.0»
МО представило материалы для строительства космических кораблей
В США спрогнозировали катастрофическое наводнение из-за урагана
Бастрыкин взял под контроль дело об убийстве депутата в Чечне
Букмекеры оценили шансы Макгрегора откусить Мейвезеру ухо
Олимпийская чемпионка Слепцова завершает карьеру
Спорт
Афера века. Флойд не был в нокауте, Конор никого не побил Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор на двоих за последний год провели лишь один бой
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Как превратить тесную кухню в просторную студию
Только 10% москвичей покупают жилье на собственные деньги
Эксперты рассказали, где в Москве самые дешевые новостройки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь