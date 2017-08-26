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19:14 (мск), источник: РБК

Минобороны рассказало о материалах для строительства космических кораблей

На форуме «Армия —2017» Министерство обороны представило новые композитные материалы, сообщает «Интерфакс». Одной из возможных сфер их применения является космическая индустрия.

Источник: РИА "Новости"

Представленные военными композиты могут эксплуатироваться при температуре до 400 градусов. Их разработчик, НПО «Унихимтек», предложил использовать эти материалы при строительстве пилотируемого космического корабля «Федерация».

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Материалы, созданные на основе фталонитрильных смол, не горят и не впитывают влагу. Благодаря этому военные также рассчитывают использовать их для хранения боеприпасов.

Это позволит сохранить взрывчатые вещества от детонации, даже если они порядка четырех часов проведут при температуре около 400 градусов.

В середине августа «Роскосмос» сообщил подробности реализации программы по строительству пилотируемого космического корабля «Федерация"​. Согласно плану, его запуск с космодрома Восточный должен быть совершен к 2030 году. До этого, в марте «Роскосмос» наметил первый испытательный запуск космического корабля на 2021 год. Вместо пилота в первом полете на борту «Федерации» планируется разместить робота.

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