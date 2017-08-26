Минобороны рассказало о материалах для строительства космических кораблей

Источник: РИА "Новости"

Представленные военными композиты могут эксплуатироваться при температуре до 400 градусов. Их разработчик, НПО «Унихимтек», предложил использовать эти материалы при строительстве пилотируемого космического корабля «Федерация».

Материалы, созданные на основе фталонитрильных смол, не горят и не впитывают влагу. Благодаря этому военные также рассчитывают использовать их для хранения боеприпасов.

Это позволит сохранить взрывчатые вещества от детонации, даже если они порядка четырех часов проведут при температуре около 400 градусов.