Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
"Черный август": оценена вероятность дефолта в России
Назван продукт, резко увеличивающий риск сердечного приступа
Как превратить тесную кухню в просторную студию
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ поведали, почему украинцы возмущены парадом в Киеве
РФ уводит "республику нефти" из-под носа США – СМИ
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
18:54 (мск), источник: Новости Перми

Введен в эксплуатацию новый энергоблок Пермской ГРЭС

Четвертый энергоблок ГРЭС в Добрянке, который начал работу 25 августа 2017 года, обладает мощностью 800 МВт. Это результат масштабного инвестиционного проекта. Общая мощность Пермской ГРЭС теперь позволяет ей войти в пятерку крупнейших генерирующих станций в стране.

Пермская ГРЭС является крупнейшим поставщиком электроэнергии, четвертой по мощности электростанцией в Уральском регионе. В северном направлении электроэнергия из Добрянки поступает в Березниковско-Соликамский промышленный узел, в восточном направлении — в центр Свердловской области и в западном направлении — в Пермско-Закамский энергоузел, граничащий с двумя промышленными регионами: Удмуртией и Башкортостаном. Пермская ГРЭС производит также тепловую энергию, являясь единственным источником теплоснабжения Добрянки c населением более 33 тыс. человек. В последний раз на Пермской ГРЭС ввод в эксплуатацию нового оборудования состоялся в марте 1990 года. Пермская ГРЭС была и остаётся единственной тепловой электростанцией, все энергоблоки которой имеют мощность 800 и более МВт. 800 МВт достаточно для снабжения электроэнергией порядка 400 жилых 16-этажных домов вместе с социальной инфраструктурой.

Новый, четвертый энергоблок мощностью 800 МВт — результат масштабного инвестиционного проекта. По словам председателя правления ПАО «Интер РАО» Бориса Ковальчука, новый энергоблок Пермской ГРЭС — крупнейший в России, построенный в тепловой генерации в последнее десятилетие, и при этом он имеет наилучшие для своего типа оборудования технические и экологические характеристики. Выбросы газов из установки сведены к минимуму благодаря использованию новейших технологий, таким образом, негативное воздействие на окружающую среду отсутствует. Используемое оборудование отвечает самым высоким мировым стандартам по топливной эффективности. Благодаря модернизации ГРЭС повысилась надежность Пермско-Закамского энергоузла, общая мощность его составит более половины в общей структуре генерации региона. Энергетики вложили в проект 40 млрд рублей.

Участие в торжественной церемонии, посвященной вводу в эксплуатацию нового энергоблока Пермской ГРЭС, принял врио губернатора Пермского края Максим Решетников. Он отметил, что введение в строй нового энергоблока получило статус приоритетного инвестиционного проекта. Строительство энергоблока способствует и улучшению социальной обстановки в регионе за счет создания 35 новых рабочих мест и увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Введен в эксплуатацию новый энергоблок Пермской ГРЭС
МИД сообщил о судьбе уволенных из представительств США россиян
Глава МИД Германии предупредил об угрозе «холодной войны 2.0»
МО представило материалы для строительства космических кораблей
В США спрогнозировали катастрофическое наводнение из-за урагана
Бастрыкин взял под контроль дело об убийстве депутата в Чечне
Букмекеры оценили шансы Макгрегора откусить Мейвезеру ухо
Олимпийская чемпионка Слепцова завершает карьеру
Спорт
Афера века. Флойд не был в нокауте, Конор никого не побил Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор на двоих за последний год провели лишь один бой
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Как превратить тесную кухню в просторную студию
Только 10% москвичей покупают жилье на собственные деньги
Эксперты рассказали, где в Москве самые дешевые новостройки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь