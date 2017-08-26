Введен в эксплуатацию новый энергоблок Пермской ГРЭС

Пермская ГРЭС является крупнейшим поставщиком электроэнергии, четвертой по мощности электростанцией в Уральском регионе. В северном направлении электроэнергия из Добрянки поступает в Березниковско-Соликамский промышленный узел, в восточном направлении — в центр Свердловской области и в западном направлении — в Пермско-Закамский энергоузел, граничащий с двумя промышленными регионами: Удмуртией и Башкортостаном. Пермская ГРЭС производит также тепловую энергию, являясь единственным источником теплоснабжения Добрянки c населением более 33 тыс. человек. В последний раз на Пермской ГРЭС ввод в эксплуатацию нового оборудования состоялся в марте 1990 года. Пермская ГРЭС была и остаётся единственной тепловой электростанцией, все энергоблоки которой имеют мощность 800 и более МВт. 800 МВт достаточно для снабжения электроэнергией порядка 400 жилых 16-этажных домов вместе с социальной инфраструктурой.



Новый, четвертый энергоблок мощностью 800 МВт — результат масштабного инвестиционного проекта. По словам председателя правления ПАО «Интер РАО» Бориса Ковальчука, новый энергоблок Пермской ГРЭС — крупнейший в России, построенный в тепловой генерации в последнее десятилетие, и при этом он имеет наилучшие для своего типа оборудования технические и экологические характеристики. Выбросы газов из установки сведены к минимуму благодаря использованию новейших технологий, таким образом, негативное воздействие на окружающую среду отсутствует. Используемое оборудование отвечает самым высоким мировым стандартам по топливной эффективности. Благодаря модернизации ГРЭС повысилась надежность Пермско-Закамского энергоузла, общая мощность его составит более половины в общей структуре генерации региона. Энергетики вложили в проект 40 млрд рублей.



Участие в торжественной церемонии, посвященной вводу в эксплуатацию нового энергоблока Пермской ГРЭС, принял врио губернатора Пермского края Максим Решетников. Он отметил, что введение в строй нового энергоблока получило статус приоритетного инвестиционного проекта. Строительство энергоблока способствует и улучшению социальной обстановки в регионе за счет создания 35 новых рабочих мест и увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.