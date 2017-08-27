Обновление автобусов на Дальнем Востоке начнут с Владивостока и Хабаровска

Источник: Восток Медиа

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта разработало универсальную модель городского развития транспортного обслуживания. Пилотными городами для проверки проекта планируют сделать Владивосток и Хабаровск.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, самый устаревший автобусный парк находится в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Средний возраст автобусов там составляет 15 лет.

«Мы решили начать с Хабаровска, отработать механизмы и подходы к реализации подобных проектов, а дальше их уже тиражировать», — заявил заместитель министра России по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

На Владивостоке, где транспортный вопрос тоже актуален, отработают модель привлечения инвесторов на рынок транспортных услуг, взаимодействие муниципалитета и грузоперевозчика, уточнят привлечение денег из банков и других финансовых институтов. Первые конкурсы по отбору инвесторов могут пройти в феврале 2018 года.

«До февраля по графику необходимо будет найти инвесторов, которые готовы участвовать в рамках этой модели, понять, откуда привлечь финансирование, определить требования к автобусам и перевозчикам, организовать и провести конкурсные процедуры. На всё это понадобится около пяти-шести месяцев», — отметил Сергей Качаев.

Несмотря на то, что заключать контракты с инвесторами планируется на пять лет, жители Хабаровска и Владивостока смогут сразу оценить обновление городского автобусного парка: инвесторы должны будут купить современные автобусы и поставить их на маршруты. Разработанная Агентством модель рассчитана на то, что бизнесмены на свои или привлеченные деньги сам купят транспортные средства и за счёт трафика вернут свои инвестиции.

«В небольших муниципалитетах, где трафик пассажиров невысок, срок окупаемости подобных проектов более длинный. Там будет работать существующая модель, когда муниципалитет или регион будет централизовано закупать технику и поставлять её муниципальным структурам, которые оказывают услуги по перевозке населению. Но там, где на основе государственно-частного партнерства можно будет привлечь частных инвесторов, мы будем это делать. Где это будет экономические неэффективно, то будет действовать система субсидирования автоперевозок», — подчеркнул замминистра.