Торги за земельные участки под казино в игорной зоне Приморья перенесли

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 августа, PrimaMedia.

Девелопер проекта АО «Корпорация развития Приморского края» продлил срок приема заявок на проведение открытого аукциона по продаже права на заключение договора субаренды земельных участков на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Такое решение принято по просьбе инвестиционных компаний, заинтересовавшихся землями под казино, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию края.

«С момента объявления о начале срока подачи заявок к нам поступил ряд обращений от компаний из России, Китая, Кореи и нескольких стран Европы. На площадке были проведены выездные мероприятия для демонстрации потенциала свободных земельных участков. Однако, по просьбе руководителей инвестиционных компаний мы приняли решение о переносе даты проведения аукциона, чтобы иметь в запасе больше времени для подготовки необходимых документов. Для нас же в какой-то степени — это плюс, так как появится дополнительное время для привлечения новых инвесторов», — передает пресс-служба администрации комментарий Корпорации.

Ожидают, что курорт «Приморье» станет самым масштабным туристическим кластером на Дальнем Востоке, общая площадь застройки составит 619 гектаров.

Прием заявок должен был завершиться 28 августа, но теперь перенесен на месяц — до 10.00 28 сентября. Аукцион пройдет 29 сентября в 14.00 по проспекту Острякова, 49, 4 этаж, офис 406. По аукционной документации, девелопер проекта оставляет за собой право перенести проведение аукциона не позднее, чем за три дня до установленной регламентом даты.

В настоящее время привлечением инвесторов и обеспечением проекта инфраструктурой занимается АО «Корпорация развития Приморского края». Задача привлечь к реализации проекта новых крупных международных игроков также поставлена перед Агентством Дальнего Востока по распоряжению полпреда президента, вице-премьера Юрия Трутнева.

Для участия в аукционе необходимо заполнить бланк-заявку, а также предоставить документы, предусмотренные аукционным регламентом. Ниже по ссылкам можно найти техническую и финансовую характеристику выставляемых лотов, а также всю подробную информацию о проведении аукциона. Согласно требованиям АО «Корпорация развития Приморского края», участником может стать юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.