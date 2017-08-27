Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пенсионный фонд ответил Пугачевой
Врачи рассказали, как избежать заражения вирусом Коксаки
Режиссер Вырыпаев призвал коллег не пожимать Путину руку
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ поведали, почему украинцы возмущены парадом в Киеве
РФ уводит "республику нефти" из-под носа США – СМИ
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
09:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Участок объездной дороги Ново-Ленино в Иркутске получился «кривым» после ремонта

Подрядчик допустил ошибку при укладке асфальта.

Источник: IrkutskMedia.ru

Асфальтовое покрытие повторило все неровности рельефа на участке объездной дороги Ново-Ленино в Иркутске после проведения ремонта, заявила генеральный директор Иркутского испытательного центра Ольга Балок. По ее словам, перед укладкой не проверили ровность основания — в этом была ошибка подрядчика. Компания переделает данный участок за свой счет в рамках гарантийных обязательств. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе горадминистрации.

«Проверки с участием общественников мы будем проводить регулярно до полного окончания работ. Подрядчики должны делать так, чтобы не было стыдно за свою работу, чтобы потом не переделывать. Мы планируем получить в следующем году больший объем средств на ремонт улиц по федеральной программе “Безопасные и качественные дороги”. Недобросовестные компании к конкурсам допущены не будут», — отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Напомним, градоначальник еженедельно вместе с общественниками и подрядчиками выезжает на ремонтируемые участки дорог областного центра. В ходе выездов учитываются замечания и предложения по поводу качества ремонта, высказанные жителями города в социальных сетях, а также в специальной группе «Общественный контроль», созданной в мессенджере Telegram.

Добавим, что региональное отделение ОНФ составило ТОП-10 самых «убитых» дорог города. В него вошли улицы Челябинская, Баррикад, Ушаковская, Рабочего Штаба и другие. Ремонт на этих участках будет проводится до конца года и продолжится в 2018-м. По словам представителей администрации, на эти цели в 2017 году из федерального бюджета направлено 600 млн рублей. В 2018-м ожидается такая же сумма. А в 2019 году федеральный центр планирует выделить Иркутску уже 1 млрд рублей.

Между тем «фронтовики» направили письмо мэру Иркутска Дмитрию Бердникову с просьбой отремонтировать участки дорог, попавших в ТОП-10 по результатам интернет-голосования.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Велогонщицы из Иркутской области выиграли "серебро" и "бронзу" на первенстве России
Специалисты ИГУ провели семинары для предпринимателей в моногородах Иркутской области
Нетаньяху рассказал о причинах «срочной» встречи с Путиным
Мэйуэзер победил Макгрегора
Венесуэла провела военные учения после угроз со стороны США
Российские туристы стали тратить больше денег в Турции
Волкер заявил о неготовности Украины к вступлению в НАТО
Трасса из Баку в РФ перекрыта после взрыва на оружейном складе
В Техасе из-за урагана «Харви» погибли три человека
Спорт
«Локомотив» догнал «Зенит» в таблице чемпионата России Московский «Локомотив» нанес поражение екатеринбургскому «Уралу»
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Московские новостройки подешевеют на 30%
Как можно оформить квартиру в «сталинке»: проект в Москве
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Не всех дольщиков признают обманутыми
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь