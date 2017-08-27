Участок объездной дороги Ново-Ленино в Иркутске получился «кривым» после ремонта

Источник: IrkutskMedia.ru

Асфальтовое покрытие повторило все неровности рельефа на участке объездной дороги Ново-Ленино в Иркутске после проведения ремонта, заявила генеральный директор Иркутского испытательного центра Ольга Балок. По ее словам, перед укладкой не проверили ровность основания — в этом была ошибка подрядчика. Компания переделает данный участок за свой счет в рамках гарантийных обязательств. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе горадминистрации.

«Проверки с участием общественников мы будем проводить регулярно до полного окончания работ. Подрядчики должны делать так, чтобы не было стыдно за свою работу, чтобы потом не переделывать. Мы планируем получить в следующем году больший объем средств на ремонт улиц по федеральной программе “Безопасные и качественные дороги”. Недобросовестные компании к конкурсам допущены не будут», — отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Напомним, градоначальник еженедельно вместе с общественниками и подрядчиками выезжает на ремонтируемые участки дорог областного центра. В ходе выездов учитываются замечания и предложения по поводу качества ремонта, высказанные жителями города в социальных сетях, а также в специальной группе «Общественный контроль», созданной в мессенджере Telegram.

Добавим, что региональное отделение ОНФ составило ТОП-10 самых «убитых» дорог города. В него вошли улицы Челябинская, Баррикад, Ушаковская, Рабочего Штаба и другие. Ремонт на этих участках будет проводится до конца года и продолжится в 2018-м. По словам представителей администрации, на эти цели в 2017 году из федерального бюджета направлено 600 млн рублей. В 2018-м ожидается такая же сумма. А в 2019 году федеральный центр планирует выделить Иркутску уже 1 млрд рублей.