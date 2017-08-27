Диагностический центр в Алматы выставлен на продажу
Управление финансов Алматы выставило на аукцион Региональный диагностический центр и Школу изобразительного искусства Кастеева.
Управление финансов Алматы выставило на аукцион Региональный диагностический центр и Школу изобразительного искусства Кастеева.
В Алматы в рамках приватизации госимущества на аукцион выставлен Региональный диагностический центр, а также школа искусств при Музее имени Кастеева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Стартовая цена, объявленная на Региональный диагностический центр, составила 4,5 млрд тенге. Основным условием приобретения является сохранение профиля деятельности предприятия как имущественного комплекса на весь период его существования. Тип торгов обозначен как электронный тендер, торги назначены на 12 сентября.
Еще одним объектом, реализуемым аналогичным способом, является Школа изобразительного искусства и технического дизайна имени Кастеева. Цена объекта порядка 328 млн тенге. Торги состоятся 20 сентября с теми же условиями, что и по Диагностическому центру.
«Допускается оплата в рассрочку сроком на три года, при этом размер первоначального взноса не может быть меньше пятнадцати процентов от цены продажи. Первоначальный взнос вносится покупателем в течение тридцати календарных дней со дня подписания договора
Продавцом, как и в случае с 30%-долей акимата в ФК «Кайрат», является управление финансов Алматы. К слову, желающих приобрести долю в футбольном клубе так и не нашлось, торги признаны несостоявшимися.
Продажи с помощью электронного тендера применяется с 1 января 2016 года. Эта форма торгов предусматривает, что участники заявляют свои ценовые предложения, загружаемые в закрытый электронный конверт на специально отведенной