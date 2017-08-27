Диагностический центр в Алматы выставлен на продажу

Источник: Forbes.kz

В Алматы в рамках приватизации госимущества на аукцион выставлен Региональный диагностический центр, а также школа искусств при Музее имени Кастеева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Стартовая цена, объявленная на Региональный диагностический центр, составила 4,5 млрд тенге. Основным условием приобретения является сохранение профиля деятельности предприятия как имущественного комплекса на весь период его существования. Тип торгов обозначен как электронный тендер, торги назначены на 12 сентября.

Еще одним объектом, реализуемым аналогичным способом, является Школа изобразительного искусства и технического дизайна имени Кастеева. Цена объекта порядка 328 млн тенге. Торги состоятся 20 сентября с теми же условиями, что и по Диагностическому центру.

«Допускается оплата в рассрочку сроком на три года, при этом размер первоначального взноса не может быть меньше пятнадцати процентов от цены продажи. Первоначальный взнос вносится покупателем в течение тридцати календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. При внесении последующих сумм на еще не внесенные суммы продавцом начисляются проценты исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка РК. Недвижимость, имеющаяся в собственности реализуемого объекта, продается без учета стоимости земельного участка, кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка оплачивается покупателем отдельно в соответствии с Земельным кодексом РК», — отмечено в примечании к объявлению.

Продавцом, как и в случае с 30%-долей акимата в ФК «Кайрат», является управление финансов Алматы. К слову, желающих приобрести долю в футбольном клубе так и не нашлось, торги признаны несостоявшимися.