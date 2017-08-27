Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Ученые доказали опасность плохого сна
Режиссер Вырыпаев призвал коллег не пожимать Путину руку
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Россия уводит «нефтяную республику» из-под носа у США – эксперт
Танцы в бикини: откровенные кадры Собчак - СМИ
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
10Муссонные наводнения в Южной Азии
07:46 (мск), источник: Forbes.kz

Диагностический центр в Алматы выставлен на продажу

Управление финансов Алматы выставило на аукцион Региональный диагностический центр и Школу изобразительного искусства Кастеева.

Источник: Forbes.kz

В Алматы в рамках приватизации госимущества на аукцион выставлен Региональный диагностический центр, а также школа искусств при Музее имени Кастеева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Читайте также
Социальные общежития построят для молодёжи в Алматы

Стартовая цена, объявленная на Региональный диагностический центр, составила 4,5 млрд тенге. Основным условием приобретения является сохранение профиля деятельности предприятия как имущественного комплекса на весь период его существования. Тип торгов обозначен как электронный тендер, торги назначены на 12 сентября.

Еще одним объектом, реализуемым аналогичным способом, является Школа изобразительного искусства и технического дизайна имени Кастеева. Цена объекта порядка 328 млн тенге. Торги состоятся 20 сентября с теми же условиями, что и по Диагностическому центру.

«Допускается оплата в рассрочку сроком на три года, при этом размер первоначального взноса не может быть меньше пятнадцати процентов от цены продажи. Первоначальный взнос вносится покупателем в течение тридцати календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. При внесении последующих сумм на еще не внесенные суммы продавцом начисляются проценты исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка РК. Недвижимость, имеющаяся в собственности реализуемого объекта, продается без учета стоимости земельного участка, кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка оплачивается покупателем отдельно в соответствии с Земельным кодексом РК», — отмечено в примечании к объявлению.

Продавцом, как и в случае с 30%-долей акимата в ФК «Кайрат», является управление финансов Алматы. К слову, желающих приобрести долю в футбольном клубе так и не нашлось, торги признаны несостоявшимися.

Продажи с помощью электронного тендера применяется с 1 января 2016 года. Эта форма торгов предусматривает, что участники заявляют свои ценовые предложения, загружаемые в закрытый электронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Диагностический центр в Алматы выставлен на продажу
Путин поручил выяснить причины пожаров на юге России
Додон отреагировал на идею о выводе солдат РФ из Приднестровья
Венесуэла провела военные учения после угроз со стороны США
Бой века: Макгрегор vs Мэйуэзер (трансляция)
Волкер заявил о неготовности Украины к вступлению в НАТО
В Ираке освободили последний подконтрольный ИГ крупный город
В Техасе из-за урагана «Харви» погибли три человека
Спорт
«Локомотив» догнал «Зенит» в таблице чемпионата России Московский «Локомотив» нанес поражение екатеринбургскому «Уралу»
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Московские новостройки подешевеют на 30%
Как можно оформить квартиру в «сталинке»: проект в Москве
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Не всех дольщиков признают обманутыми
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь