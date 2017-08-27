Российские туристы стали тратить больше денег в Турции

Источник: Reuters

Компания Global Blue Turkey возвращает иностранным туристам, совершившим покупки в Турции, налог на добавленную стоимость (VAT).

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В прошлом году российские туристы в июле затребовали возврата НДС на общую сумму в 630 тыс. турецких лир (1 лира — $0,29), в июле этого года — на 3,2 млн. Рост более 400% обусловлен тем, что Турция летом 2016 года была закрыта для организованного туризма.

«Из этой суммы возвратов НДС 2,2 млн турецких лир пришлось на покупки одежды, 816,8 тыс. лир — на ювелирные изделия и часы, 60,8 тыс. лир на изделия из стекла, 4,25 тыс. лир — на косметику, на другие категории покупок — 40,36 тыс. лир. Поскольку НДС возвращается только с крупных покупок, то траты туристов на мелкие сувениры и сладости не учтены», — отмечается в сообщении.