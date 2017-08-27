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10:00 (мск), источник: Интерфакс

Российские туристы стали тратить больше денег в Турции

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU — Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС — Траты россиян в Турции выросли этим летом, туристы чаще всего покупают одежду, ювелирные изделия и часы, при этом средний чек вырос на 17%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на исследование Global Blue Turkey.

Источник: Reuters

Компания Global Blue Turkey возвращает иностранным туристам, совершившим покупки в Турции, налог на добавленную стоимость (VAT).

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В прошлом году российские туристы в июле затребовали возврата НДС на общую сумму в 630 тыс. турецких лир (1 лира — $0,29), в июле этого года — на 3,2 млн. Рост более 400% обусловлен тем, что Турция летом 2016 года была закрыта для организованного туризма.

«Из этой суммы возвратов НДС 2,2 млн турецких лир пришлось на покупки одежды, 816,8 тыс. лир — на ювелирные изделия и часы, 60,8 тыс. лир на изделия из стекла, 4,25 тыс. лир — на косметику, на другие категории покупок — 40,36 тыс. лир. Поскольку НДС возвращается только с крупных покупок, то траты туристов на мелкие сувениры и сладости не учтены», — отмечается в сообщении.

В 2017 году на 17% вырос средний чек российского туриста в Турции. В АТОР напомнили, что число приехавших в страну россиян в июне 2017 года превысило 763,7 тыс. человек.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Виктор Л
Жадность фраера сгубила-из Крыма,с любовью-в Турцию.......
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