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12:52 (мск), источник: ИА Башинформ

Вице-мэр Уфы прокомментировал сроки отключения воды летом

УФА, 27 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Срок летнего отключения воды — 14−30 день.

Замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов ответил на вопросы зрителей о сроках отключения воды в ходе прямого эфира на телеканале «Вся Уфа»: «Совокупно отключение воды в летний период не должно превышать 14 дней. В исключительных случаях, когда предполагается большой объем ремонта, по согласованию с администрацией города, а также с разъяснением информации горожанам, отключение воды может быть произведено до месяца, но не более».

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