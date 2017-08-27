Вице-мэр Уфы прокомментировал сроки отключения воды летом

Замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов ответил на вопросы зрителей о сроках отключения воды в ходе прямого эфира на телеканале «Вся Уфа»: «Совокупно отключение воды в летний период не должно превышать 14 дней. В исключительных случаях, когда предполагается большой объем ремонта, по согласованию с администрацией города, а также с разъяснением информации горожанам, отключение воды может быть произведено до месяца, но не более».