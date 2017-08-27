Началась установка железнодорожной арки Крымского моста

Источник: РИА "Новости"

«Строителям предстоит доставить и поднять на фарватерные опоры железнодорожный арочный пролет весом более шести тысяч тонн», — рассказали в инфоцентре.

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В операции задействованы более ста специалистов, в том числе моряки, инженеры и сотрудники НИИ.

Перевозка и установка арок займет до трех суток, заверили в инфоцентре. На это время в Керченском проливе ограничено судоходство.

31 июля было завершено возведение свода автомобильной арки моста. В том же месяце началась укладка асфальта. Работы по строительству объекта выполнены более чем на 50 процентов.