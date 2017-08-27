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12:49 (мск), источник: СуперОмск

На границе Омской и Новосибирской областей установят круглосуточный пост стерилизации из-за АЧС

На границе Омской и Новосибирской областей установят круглосуточный пост стерилизации из-за АЧС.

Источник: РИА "Новости"

На границе Омской и Новосибирской областей установят круглосуточные посты, призванные стерилизовать проезжающие машины. Меры предпринимаются для предотвращения распространения африканской чумы свиней (АЧС), которая, по заявлению властей, исходит с территории Омской области.

«Необходимо усилить контроль за работой придорожных кафе, обратить особое внимание на оборот свинины и утилизацию пищевых отходов», — подчеркнул заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Магеров.

Кроме того, в Новосибирске предлагают увеличить санитарную зону отстрела диких кабанов с 10 до 80 км вблизи населённых пунктов и крупных животноводческих комплексов. Уничтожить кабанов собираются и в Омской области.

Напомним, ранее сообщалось, что африканская чума свиней свирепствует на территории Омской области с 13 июля 2017 года. С того времени в регионе действует режим ЧС. Власти выделили порядка 100 млн рублей на компенсацию фермерам за отчужденных свиней. Впрочем, как ранее сообщал «Суперомск», на селе бытует и другое мнение, что АЧС всего лишь выдумка, жертвой которой становится крестьянское подворье. Уже 28, августа, фермеры выйдут на митинг, где потребуют доказательств существования угрозы.

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