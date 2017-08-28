На фоне падения спроса на столичные квартиры загородная недвижимость продолжает расти
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Согласно данным Национального кадастрового агентства, за
В отличие от рынка квартир, загородная недвижимость в 2017 году, напротив, демонстрирует стабильный рост. По итогам
В целом же, чтобы оценить динамику рынка загородной недвижимости достаточно посмотреть на диаграмму.
Как видно, ниже показателей 2016 года оказался лишь март. Но это было всего лишь разовое колебание на фоне восстановления рынка. А то, что рынок восстанавливается, свидетельствуют и цены, которые за 2017 год выросли на 5−15% в зависимости от сегмента. При этом эксперты предсказывают дальнейший рост как спроса, так и цен на загородную недвижимость, в то время как на рынке столичных квартир ожидается снижение количества сделок.
Правда, рост спроса на загородную недвижимость говорит не о росте благосостояния белорусов, а о том, что им стали более доступны кредитные ресурсы. Ведь цена квадратного метра загородного дома хоть и ниже, чем квартиры, но в целом сам дом и его содержание обходится дороже жилья в многоквартирном доме.
Интересно также, что рост коснулся лишь загородной недвижимости вблизи Минска. В целом же по стране продолжается снижение интереса к загородной жизни. Так, согласно данным Национального кадастрового агентства, по итогам