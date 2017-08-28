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07:44 (мск), источник: Ежедневник.by

На фоне падения спроса на столичные квартиры загородная недвижимость продолжает расти

По итогам января-июля 2017 года рост спроса на загородную недвижимость вокруг Минска почти достиг 20% и продолжает подниматься на фоне снижения спроса на столичные квартиры.

Источник: Ежедневник.by

Согласно данным Национального кадастрового агентства, за январь-июль 2017 года спрос на квартиры в Минске снизился на 7,3% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. При этом, если по итогам первых шести месяцев спрос еще кое-как держался на прошлогоднем уровне, то в июле просел сразу на 15%. И это не сезонный спад, так как относительно июля 2016 года, снижение оказалось еще более значительным — 22%.

В отличие от рынка квартир, загородная недвижимость в 2017 году, напротив, демонстрирует стабильный рост. По итогам января-июля он составил уже 19,4% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. И даже несмотря на то, что июль просел даже больше, чем в случае с квартирами — на 46,5%, в данном случае это именно сезонное снижение, так как в сравнении с июлем 2016 года все рано остается рост в 11%.

В целом же, чтобы оценить динамику рынка загородной недвижимости достаточно посмотреть на диаграмму.

Как видно, ниже показателей 2016 года оказался лишь март. Но это было всего лишь разовое колебание на фоне восстановления рынка. А то, что рынок восстанавливается, свидетельствуют и цены, которые за 2017 год выросли на 5−15% в зависимости от сегмента. При этом эксперты предсказывают дальнейший рост как спроса, так и цен на загородную недвижимость, в то время как на рынке столичных квартир ожидается снижение количества сделок.

Правда, рост спроса на загородную недвижимость говорит не о росте благосостояния белорусов, а о том, что им стали более доступны кредитные ресурсы. Ведь цена квадратного метра загородного дома хоть и ниже, чем квартиры, но в целом сам дом и его содержание обходится дороже жилья в многоквартирном доме.

Интересно также, что рост коснулся лишь загородной недвижимости вблизи Минска. В целом же по стране продолжается снижение интереса к загородной жизни. Так, согласно данным Национального кадастрового агентства, по итогам января-июля 2017 в целом по стране было заключено 11152 сделки с загородными домами, это на 11,1% ниже показателя аналогичного периода 2016 года (12401 сделка).

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