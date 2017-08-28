Минздрав предложил повысить цены на водку до 300 рублей

В настоящий момент минимальная цена на за пол-литра водки составляет 205 рублей. Минздрав считает, что оптимальная стоимость такой бутылки должна составлять более 300 рублей. Соответствующее предложение уже направлено в Минфин.

«Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция», — рассказал «Известиям» представитель Минздрава.