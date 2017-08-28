Перекопанные улицы и нет заборов: как сейчас выглядит Алматы
В Алматы полным ходом идет изменение облика города. Не всегда алматинцы рады нововведениям, но все же ждут положительных перемен.
В Алматы полным ходом идет изменение облика города. Не всегда алматинцы рады нововведениям, но все же ждут положительных перемен.
Корреспонденты NUR.KZ проехали по городу и посмотрели, что происходит в Алматы перед началом учебного года и как выглядят некоторые районы во время и после принятых мер по их улучшению.
На проспекте
Примерно так же выглядит и Исламский университет «Нур», который находится по соседству с КазНУ по проспекту — забор, ограждавший территорию вуза, убран, а кованные ворота остались.
И если территория университетов и правда стала выглядеть более просторно и появилось некое «ощущение свободы», то отсутствие ограждения на улице Гагарина местных жителей больше пугает.
Дело в том, что ограждение отделяло проезжую часть от аллеи, на которой находится детская площадка, и мамочки, гуляющие здесь с детьми, теперь переживают за безопасность своих малышей.
«Безусловно, заборы должны быть, потому что здесь проходит аллея и детская площадка, тут место отдыха, и заборы обязательно должны быть, чтобы отделять пешеходный транзит. Ребенок пытается во время игры бежать в сторону дороги. Конечно, родители должны следить за детьми, но всякое бывает. Дети бывают гиперактивные», — рассказывает молодая мама Оксана.
«Конечно, с забором было надежнее и спокойнее, мы уже привыкли», — говорит Гаухар.
Продолжаются и работы на реке Весновка. Здесь проводится капитальный ремонт моста.
А вот улица
Недалеко от этого же места располагается улица Панфилова, которую власти города решили сделать пешеходной. Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку, уже выделены зоны, которые станут клумбами или газонами.
В целом уже можно составить представление о том, как будет выглядеть этот участок улицы в дальнейшем, и, надо сказать, получается довольно уютно.
Однако больше всего алматинцев может удивить улица Масанчи, а точнее, некоторые ее участки, где меняют трубы. Так, от улицы Жамбыла до Кабанбай батыра выкопан большой котлован, который, к слову, не огорожен.
И если пешеходов здесь почти нет, то некоторые упорные водители пытаются проехать по оставшейся не раскопанной части улицы. Правда, увидев ограждение на перекрестке, пытаются ехать обратно задним ходом, а особо отчаянные умудряются разворачиваться на узком участке.
Совсем скоро горожане и гости Алматы смогут увидеть обновленный город, так что потерпеть неудобства осталось лишь немного.