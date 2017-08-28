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07:40 (мск), источник: Nur.kz

Перекопанные улицы и нет заборов: как сейчас выглядит Алматы

В Алматы полным ходом идет изменение облика города. Не всегда алматинцы рады нововведениям, но все же ждут положительных перемен.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Корреспонденты NUR.KZ проехали по городу и посмотрели, что происходит в Алматы перед началом учебного года и как выглядят некоторые районы во время и после принятых мер по их улучшению.

На проспекте Аль-Фараби вовсю продолжается работа по срезанию забора КазНУ имени Аль-Фараби. Большая территория университета остается неогороженной, однако ворота на въезде пока находятся на месте.

Примерно так же выглядит и Исламский университет «Нур», который находится по соседству с КазНУ по проспекту — забор, ограждавший территорию вуза, убран, а кованные ворота остались.

И если территория университетов и правда стала выглядеть более просторно и появилось некое «ощущение свободы», то отсутствие ограждения на улице Гагарина местных жителей больше пугает.

Дело в том, что ограждение отделяло проезжую часть от аллеи, на которой находится детская площадка, и мамочки, гуляющие здесь с детьми, теперь переживают за безопасность своих малышей.

«Безусловно, заборы должны быть, потому что здесь проходит аллея и детская площадка, тут место отдыха, и заборы обязательно должны быть, чтобы отделять пешеходный транзит. Ребенок пытается во время игры бежать в сторону дороги. Конечно, родители должны следить за детьми, но всякое бывает. Дети бывают гиперактивные», — рассказывает молодая мама Оксана.

«Конечно, с забором было надежнее и спокойнее, мы уже привыкли», — говорит Гаухар.

Продолжаются и работы на реке Весновка. Здесь проводится капитальный ремонт моста.

А вот улица Аблай-хана немного разочаровала — на пересечении с улицей Кабанбай батыра идут ремонтные работы прямо перед пешеходным переходом.

Недалеко от этого же места располагается улица Панфилова, которую власти города решили сделать пешеходной. Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку, уже выделены зоны, которые станут клумбами или газонами.

В целом уже можно составить представление о том, как будет выглядеть этот участок улицы в дальнейшем, и, надо сказать, получается довольно уютно.

Однако больше всего алматинцев может удивить улица Масанчи, а точнее, некоторые ее участки, где меняют трубы. Так, от улицы Жамбыла до Кабанбай батыра выкопан большой котлован, который, к слову, не огорожен.

И если пешеходов здесь почти нет, то некоторые упорные водители пытаются проехать по оставшейся не раскопанной части улицы. Правда, увидев ограждение на перекрестке, пытаются ехать обратно задним ходом, а особо отчаянные умудряются разворачиваться на узком участке.

Совсем скоро горожане и гости Алматы смогут увидеть обновленный город, так что потерпеть неудобства осталось лишь немного.

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