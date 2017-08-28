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05:23 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Компанию Uber возглавит бывший гендиректор туроператора Expedia Дара Хосровшахи

Совет директоров компании Uber избрал главой компании бывшего генерального директора онлайн-туроператора Expedia Дару Хосровшахи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник: Reuters

Собеседники издания заявили, что помимо кандидатуры господина Хосровшахи рассматривались еще два кандидата: бывший глава General Electric Джеффри Иммельт и гендиректор Hewlett Packard Маргарет Уитмен.

Ранее Uber возглавлял Трэвис Каланик, который подал в отставку 21 июля. На уходе господина Каланика настояли пятеро крупнейших акционеров Uber. Поводом стали многочисленные скандалы, не утихающие вокруг компании на протяжении последних месяцев. Так, стало известно о более 200 случаях нарушения корпоративной этики сотрудниками компании.

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