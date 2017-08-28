Компанию Uber возглавит бывший гендиректор туроператора Expedia Дара Хосровшахи
Совет директоров компании Uber избрал главой компании бывшего генерального директора
Совет директоров компании Uber избрал главой компании бывшего генерального директора
Собеседники издания заявили, что помимо кандидатуры господина Хосровшахи рассматривались еще два кандидата: бывший глава General Electric Джеффри Иммельт и гендиректор Hewlett Packard Маргарет Уитмен.
Ранее Uber возглавлял Трэвис Каланик, который подал в отставку 21 июля. На уходе господина Каланика настояли пятеро крупнейших акционеров Uber. Поводом стали многочисленные скандалы, не утихающие вокруг компании на протяжении последних месяцев. Так, стало известно о более 200 случаях нарушения корпоративной этики сотрудниками компании.