Убрать киоски с остановок намерены власти Новосибирска

Александр Бербец — водитель со стажем, ежедневно перевозит пассажиров. Перекусить получается только во время долгих остановок, поэтому идею избавить город от ларьков не поддерживает.

— Пусть лучше поставят лишние мусорные баки. А если убрать киоски, будет только хуже, — говорит Александр.

Согласно новому проекту благоустройства мегаполиса, не должно быть никаких киосков возле проезжей части, рядом с остановками и напротив входа в метро, на вокзалах и площадях. Сразу после появления новости мнения горожан разделились. Некоторые относятся положительно, а другие, наоборот, говорят, что в знойный день даже мороженое негде будет купить.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/isA-6OUg24I?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В ларьках продаются не жизненно важные продукты, а фаст-фуд. Кроме того, торгуют овощами рядом с дорогами. Выхлопные газы, пыль — все это попадает в организм с едой. Поэтому врачи не рекомендуют есть такие продукты есть.

Меж тем, авторы нового проекта благоустройства уверяют: киоскеры зря паникуют. Торговые точки не ликвидируют, а упорядочат. Предприниматели не так поняли идеи чиновников.

— Нет оснований волноваться. Неправильно выгонять выгонять тех, кто работал. Даже не было таких мыслей, — говорит начальник управления потребительского рынка Новосибирска Виталий Витухин.