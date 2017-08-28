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07:13 (мск), источник: VN.ru

Убрать киоски с остановок намерены власти Новосибирска

В новом проекте благоустройства Новосибирска появилась идея убрать ларьки с остановочных павильонов и прекратить стихийную торговлю. Горожане и бизнесмены начали бурное обсуждение. Можно ли будет купить пирожок на выходе из метро, узнали корреспонденты ОТС.

Александр Бербец — водитель со стажем, ежедневно перевозит пассажиров. Перекусить получается только во время долгих остановок, поэтому идею избавить город от ларьков не поддерживает.

— Пусть лучше поставят лишние мусорные баки. А если убрать киоски, будет только хуже, — говорит Александр.

Согласно новому проекту благоустройства мегаполиса, не должно быть никаких киосков возле проезжей части, рядом с остановками и напротив входа в метро, на вокзалах и площадях. Сразу после появления новости мнения горожан разделились. Некоторые относятся положительно, а другие, наоборот, говорят, что в знойный день даже мороженое негде будет купить.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ларьках продаются не жизненно важные продукты, а фаст-фуд. Кроме того, торгуют овощами рядом с дорогами. Выхлопные газы, пыль — все это попадает в организм с едой. Поэтому врачи не рекомендуют есть такие продукты есть.

Меж тем, авторы нового проекта благоустройства уверяют: киоскеры зря паникуют. Торговые точки не ликвидируют, а упорядочат. Предприниматели не так поняли идеи чиновников.

— Нет оснований волноваться. Неправильно выгонять выгонять тех, кто работал. Даже не было таких мыслей, — говорит начальник управления потребительского рынка Новосибирска Виталий Витухин.

Не изменятся правила и для владельцев торговых автоматов в метро и магазинах. Зато к установке новых торговых точек будут предъявлять более жесткие требования, но только если новый проект благоустройства утвердят.

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