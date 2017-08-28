Убрать киоски с остановок намерены власти Новосибирска

Александр Бербец — водитель со стажем, ежедневно перевозит пассажиров. Перекусить получается только во время долгих остановок, поэтому идею избавить город от ларьков не поддерживает.
— Пусть лучше поставят лишние мусорные баки. А если убрать киоски, будет только хуже, — говорит Александр.
Согласно новому проекту благоустройства мегаполиса, не должно быть никаких киосков возле проезжей части, рядом с остановками и напротив входа в метро, на вокзалах и площадях. Сразу после появления новости мнения горожан разделились. Некоторые относятся положительно, а другие, наоборот, говорят, что в знойный день даже мороженое негде будет купить.
В ларьках продаются не жизненно важные продукты, а фаст-фуд. Кроме того, торгуют овощами рядом с дорогами. Выхлопные газы, пыль — все это попадает в организм с едой. Поэтому врачи не рекомендуют есть такие продукты есть.
Меж тем, авторы нового проекта благоустройства уверяют: киоскеры зря паникуют. Торговые точки не ликвидируют, а упорядочат. Предприниматели не так поняли идеи чиновников.
— Нет оснований волноваться. Неправильно выгонять выгонять тех, кто работал. Даже не было таких мыслей, — говорит начальник управления потребительского рынка Новосибирска Виталий Витухин.
Не изменятся правила и для владельцев торговых автоматов в метро и магазинах. Зато к установке новых торговых точек будут предъявлять более жесткие требования, но только если новый проект благоустройства утвердят.