Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей

Источник: Reuters

«По уточненным данным объединения туроператоров по выездному туризму “Турпомощь”, туры у Ted Travel на момент приостановки купили почти 1400 человек на общую сумму 27,6 млн рублей. Еще 754 туриста успели выехать в Турцию», — рассказала она.

Ted Travel вечером в четверг заявил о приостановке деятельности. В этот момент в Турции находились 754 клиента компании, у которых оказались неоплаченными обратные билеты и проживание в отелях. Финансовая ответственность туроператора застрахована в страховых компаниях «Инвестстрах» и «Якорь» на 25 млн рублей в каждой, общий размер финансового обеспечения составляет 50 млн руб. В фонд персональной ответственности туроператора внесено немногим более 900 тыс. рублей.

«Пока неизвестно, какую сумму потребуют туристы, которые несли вынужденные траты, находясь на отдыхе — повторно оплачивали отели, покупали обратные билеты, заказывали трансфер в аэропорт. Но в любом случае, похоже, что фингарантий хватит на возмещение всем пострадавшим туристам», — рассказала Тюрина.