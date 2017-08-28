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07:05 (мск), источник: Интерфакс

Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — Туроператор Ted Travel, приостановившей деятельность 24 августа, задолжал купившим у него туры в Турцию клиентам 27,6 млн рублей, финансового обеспечения компании в 50 млн должно хватить всем туристам, рассказала порталу «Интерфакс» в понедельник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Источник: Reuters

«По уточненным данным объединения туроператоров по выездному туризму “Турпомощь”, туры у Ted Travel на момент приостановки купили почти 1400 человек на общую сумму 27,6 млн рублей. Еще 754 туриста успели выехать в Турцию», — рассказала она.

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Ted Travel вечером в четверг заявил о приостановке деятельности. В этот момент в Турции находились 754 клиента компании, у которых оказались неоплаченными обратные билеты и проживание в отелях. Финансовая ответственность туроператора застрахована в страховых компаниях «Инвестстрах» и «Якорь» на 25 млн рублей в каждой, общий размер финансового обеспечения составляет 50 млн руб. В фонд персональной ответственности туроператора внесено немногим более 900 тыс. рублей.

«Пока неизвестно, какую сумму потребуют туристы, которые несли вынужденные траты, находясь на отдыхе — повторно оплачивали отели, покупали обратные билеты, заказывали трансфер в аэропорт. Но в любом случае, похоже, что фингарантий хватит на возмещение всем пострадавшим туристам», — рассказала Тюрина.

С субботы авиакомпания «Якутия», которая была партнером Ted Travel по турецкой программе, начала вывозить из Турции клиентов компании. В субботу в Москву вернулись первые 170 туристов, в воскресенье должен были вылететь еще 171, но их рейс, по данным Ростуризма, перенесен на утро понедельника. Всего с 26 по 29 августа должны вернуться 680 человек, еще 75 будут вылетать рейсами других туроператоров до 12 сентября. Их возвращение будет оплачено из фонда «Турпомощи».

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Alex Heavy
Главная по туризму Ирина Тюрина!!! В 2000 годах она рапортовала - убрали все маленькие турфирмы, выбирали тех, у кого на счету было менее 100 тыс долларов (...
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