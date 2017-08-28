Количество заявок на «дальневосточный гектар» превысило 100-тысячный рубеж

Источник: PrimaMedia.ru

Юбилейную, 100-тысячную заявку на земельный участок подал житель Амурской области Владимир Птицын. Он выбрал участок в селе Придорожное и планирует на своем «гектаре» заниматься животноводством и выращивать кормовые культуры. По словам главы Минвостокразвития, ожидается, что до конца года будет подано до 150 тысяч заявлений на «дальневосточный гектар», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию пресс-службы министерства.

«Программа “Дальневосточный гектар” востребована как среди самих дальневосточников, так и жителей других регионов России. Мы предполагаем, что до конца этого года будет подано до 150 тысяч заявок, а в пользование передано как минимум 50 тысяч земельных участков», — подчеркнул Александр Галушка.

Как отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, наибольшим спросом пользуется земля в Приморье, где на получение гектара подано 39,3 тысячи заявок. На втором месте — Республика Саха (Якутия), где почти преодолена планка в 18,5 тысяч заявлений. На третьем месте — Хабаровский край с 15,2 тысячами заявок и Сахалинская область с 12,2 тысячами.

По количеству переданных гражданам участков на сегодня лидирует Хабаровский край, где выдано более 6,3 тысяч участков. Свыше 5 тысяч гектаров выдано в Приморье. На третьем месте — Сахалинская область, выдавшая 4,4 тысячи участков, и Республика Саха (Якутия), где землю получили более 4,6 тысяч россиян. В Амурской области оформлены более 3,3 тысяч гектаров, более 1,2 тысячи — в Магаданской области, более тысячи на Камчатке, 750 в Еврейской автономной области и почти 170 гектаров на Чукотке.

По словам Александра Галушки, много россиян, желающих взять гектары рядом друг с другом. На сегодня подано свыше 12,5 тысяч коллективных заявок или более 13% от всех поданных заявок на получение «дальневосточного гектара». Коллективные заявки поступили во все регионы Дальнего Востока.

«Больше всего желающих взять “коллективные гектары” — в Республике Саха (Якутия), где подано 4,2 тысячи коллективных заявлений, в Приморском крае, где подано почти 4 тысячи таких заявок, и Хабаровском крае, где насчитывается свыше 1,5 тысяч обращений», — рассказал глава Минвостокразвития России.

Сейчас на Дальнем Востоке сформировано уже несколько десятков агломераций, на четырех из них вскоре появятся новые населенные пункты: два в Хабаровском крае и два в Сахалинской области — такие решения приняты получателями дальневосточных наделов. Еще 12 агломераций «дальневосточных гектаров» расширят границы существующих населенных пунктов.

«Выбор деятельности, который могут вести граждане на своей земле, не ограничен. Человек может строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Можно делать все, что не запрещено законодательством. Выбирая землю, гражданин может в дополнение к земельному участку получить ту или иную поддержку со стороны государства: на развитие фермерского хозяйства либо подъёмные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы специалистами Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ)», — подчеркнул глава министерства.

Как показывает статистика, почти 40% получателей «дальневосточных гектаров» будут строить индивидуальные жилые дома, около 23% — заниматься сельским хозяйством, почти 15% — садово-огородным хозяйством, около 14% граждан — взяли землю для рекреационных проектов, порядка 9% — для целей предпринимательства. Тем, кто еще не определился с видом деятельности на своем участке, могут помочь типовые бизнес-планы, размещённые на сайте агентства.

Еще одно решение, разработанное АРЧК ДВ, может помочь участникам программы в процессе освоения своих земельных участков, подчеркнул генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала Валентин Тимаков.

«На горячую линию Агентства постоянно поступают запросы относительно мер поддержки, существующих для получателей гектара, а также того, где можно получить определенные услуги или что можно делать с продукцией, получаемой на гектарах.

Оптимальным решением здесь станет создание единой онлайн-площадки — так называемого market place. Такая площадка обеспечит для пользователя возможность получить в доступной форме услуги и решения по освоению гектаров, в том числе кредитные продукты, возможность продать свою продукцию или найти поставщиков товаров/услуг, будь то услуга по подведению коммуникаций или даже услуги электрика или монтажника. Мы приглашаем компании, готовые сотрудничать с Агентством по созданию площадки, направлять в наш адрес свои предложения", — отметил глава АРЧК ДВ.

«Дальневосточный гектар» — закон для жизни. Этот принцип неоднократно подчеркивал Александр Галушка. Поэтому особое внимание Минвостокразвития уделяет совершенствованию революционного закона.