Екатеринбургский лесопарк превратят в Сокольники
Со второй попытки.
Со второй попытки.
В ближайшие годы Шарташский лесопарк ожидают большие перемены. Там появятся велосипедные дорожки и велостоянки, насыпные пляжи, пирсы и площадки для занятий спортом, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Планы благоустройства лесопарковой зоны рядом с озером Шарташ были озвучены на заседании координационной комиссии по развитию парка, которое по поручению главы региона провел первый
За основу проекта будет взята модель развития московского парка «Сокольники», отмечает «Уралинформбюро». Предполагается, что в ходе благоустроительных работ на территории парка будут организованы пять въездов, перехватывающие парковки для автомобилей, стоянки для велосипедов, сеть пешеходных дорожек с качественным покрытием, спортплощадки и зоны для занятий водными видами спорта.
Подготовка лесопарка к «апгрейду» уже началась: ведутся
Это уже не первая попытка превратить зеленую зону вокруг озера Шарташ в
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», этот проект предполагал восстановление утраченных троп здоровья и прокладку лыжных трасс, создание