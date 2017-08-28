В центре Омска сняли асфальт с шести дорог

На шести дорожных объектах ООО «ГРИАР Холдинг» выполнило работы по фрезерованию деформированного дорожного полотна. Старый асфальт был снят с 25 по 28 августа на улицах Краснофлотской, Сенной, Чехова, Карла Либкнехта, Больничном и Газетном переулках. В ближайшее время фрезерование будет выполнено на улицах Тюменской, Бударина, Щербанева, Гусарова, 5-й Армии и Красногвардейской.

«Затем в соответствии с технологией работ будет уложено в два слоя новое асфальтобетонное покрытие. Ремонт на этих объектах в полном объеме должен быть завершен не позднее 15 сентября. А гарантия качества, которую по условиям муниципального контракта даст подрядчик, составит четыре года», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.