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07:08 (мск), источник: СуперОмск

В центре Омска сняли асфальт с шести дорог

В городе продолжается масштабный ремонт центральных магистралей.

На шести дорожных объектах ООО «ГРИАР Холдинг» выполнило работы по фрезерованию деформированного дорожного полотна. Старый асфальт был снят с 25 по 28 августа на улицах Краснофлотской, Сенной, Чехова, Карла Либкнехта, Больничном и Газетном переулках. В ближайшее время фрезерование будет выполнено на улицах Тюменской, Бударина, Щербанева, Гусарова, 5-й Армии и Красногвардейской.

«Затем в соответствии с технологией работ будет уложено в два слоя новое асфальтобетонное покрытие. Ремонт на этих объектах в полном объеме должен быть завершен не позднее 15 сентября. А гарантия качества, которую по условиям муниципального контракта даст подрядчик, составит четыре года», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

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