В Омске обновили 45 дворов

В Омске досрочно завершен ремонт 45 дворовых территорий. Это 25% от намеченных планов. Все работы во дворах должны быть завершены к 15 сентября. Отметим, что ремонт дворов ведется даже в выходные дни.

По словам исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова, подрядчиками работа во дворах налажена на достойном уровне.

«Мы сразу объяснили подрядчикам: для нас главное — интересы жителей. А значит, контролю за качеством уделяется огромное внимание. К нему в обязательном порядке привлекаются не только специалисты — дорожники и строители, но и представители собственников жилья», — отметил и.о. главы города.