В Омске обновили 45 дворов
Ремонтные работы в рамках федерального проекта завершены на 45 дворовых территориях.
Ремонтные работы в рамках федерального проекта завершены на 45 дворовых территориях.
В Омске досрочно завершен ремонт 45 дворовых территорий. Это 25% от намеченных планов. Все работы во дворах должны быть завершены к 15 сентября. Отметим, что ремонт дворов ведется даже в выходные дни.
По словам исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова, подрядчиками работа во дворах налажена на достойном уровне.
«Мы сразу объяснили подрядчикам: для нас главное — интересы жителей. А значит, контролю за качеством уделяется огромное внимание. К нему в обязательном порядке привлекаются не только специалисты — дорожники и строители, но и представители собственников жилья», — отметил и.о. главы города.
К середине сентября ремонтные работы будут завершены на 186 объектах в омских дворах. На эти цели выделено более 100 млн рублей.