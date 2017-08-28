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07:45 (мск), источник: СуперОмск

В Омске обновили 45 дворов

Ремонтные работы в рамках федерального проекта завершены на 45 дворовых территориях.

В Омске досрочно завершен ремонт 45 дворовых территорий. Это 25% от намеченных планов. Все работы во дворах должны быть завершены к 15 сентября. Отметим, что ремонт дворов ведется даже в выходные дни.

По словам исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова, подрядчиками работа во дворах налажена на достойном уровне.

«Мы сразу объяснили подрядчикам: для нас главное — интересы жителей. А значит, контролю за качеством уделяется огромное внимание. К нему в обязательном порядке привлекаются не только специалисты — дорожники и строители, но и представители собственников жилья», — отметил и.о. главы города.

К середине сентября ремонтные работы будут завершены на 186 объектах в омских дворах. На эти цели выделено более 100 млн рублей.

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