На омских дорогах поставят забор за 3 млн рублей
Новое дорожное ограждение появится на четырех омских улицах.
Новое дорожное ограждение появится на четырех омских улицах.
К 1 сентября в Омске на четырех улицах появится новое дорожное ограждение. Более 2 тыс. погонных метров установят на участках улиц Думской, 7-й Северной, Нефтезаводской и на проспекте Карла Маркса.
Установку забора оплатит федеральный бюджет. Всего на эти цели выделено 3 млн рублей. Мэрией Омска уже проведены необходимые процедуры для определения подрядчиков. На улице 7-й Северной и проспекте Карла Маркса забор будет ставить ООО «Северная