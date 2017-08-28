Три крупные автодороги Казахстана станут платными до конца года — МИР РК

Источник: Kazinform

«В этом году мы введем платность на автодорогах “Астана-Темиртау”, “Алматы-Капчагай” и “Алматы-Хоргос”. По остальным 5 тыс. км мы готовим проектно-сметную документацию, которую закончим в ноябре. В следующем году мы начнем реализацию. В течение двух лет мы должны ввести платность 5 тыс. км», — рассказал он корреспонденту «Казинформа».

По его словам, система оплаты на этих дорогах будет аналогичной гибридной системе оплаты, которая действует на трассе «Астана-Щучинск».