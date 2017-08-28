Заморозки в Хакасии могут привести к гибели сельхозкультур

Источник: РИА Новости

Ранее ведомство распространило информацию о том, что в воскресенье и понедельник в земледельческой зоне Хакасии в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до — 2 °C. Отрицательные температуры могут привести к повреждению и гибели сельхозкультур.

«В понедельник прогнозируются заморозки. Наблюдавшиеся в воскресенье заморозки не привели к негативным последствиям — сигналов не поступало», — сказал собеседник агентства.

Спасатели направили в органы власти и на предприятия рекомендации о выполнении комплекса предупредительных мер.