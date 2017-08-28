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08:10 (мск), источник: РИА Новости

Заморозки в Хакасии могут привести к гибели сельхозкультур

КРАСНОЯРСК, 28 авг — РИА Новости. Прогнозируемые на понедельник заморозки до минус двух градусов могут привести к повреждению или гибели сельхозкультур в Хакасии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.

Источник: РИА Новости

Ранее ведомство распространило информацию о том, что в воскресенье и понедельник в земледельческой зоне Хакасии в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до — 2 °C. Отрицательные температуры могут привести к повреждению и гибели сельхозкультур.

«В понедельник прогнозируются заморозки. Наблюдавшиеся в воскресенье заморозки не привели к негативным последствиям — сигналов не поступало», — сказал собеседник агентства.

Спасатели направили в органы власти и на предприятия рекомендации о выполнении комплекса предупредительных мер.

Осенью 2016 года выпавший в начале октября и не сошедший с полей снег вынудил раньше срока завершить уборочную кампанию в Хакасии — необработанными остались около 18 тысяч гектаров посевов. Часть оказавшегося под снегом зерна впервые в истории убирали весной 2017 года.

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